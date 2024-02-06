بتكلفة 3 ملايين جنيه.. تشغيل قسم الأطفال الجديد بمستشفى ههيا المركزي

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفي ههيا المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى، ومتابعة أعمال التطوير الجارية بها.

كما تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

كما اطمأن على انتظام العمل بقسم الحضانات، وسحب العينات من الأطفال وفقاً لخطة عمل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، كما تفقد قسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم.

وقام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور على مركز الحروق والجراحات التكميلية، وقام بتفقد العناية المركزة للحروق، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى والتأكد من تدوين كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية للمرضى بها، واستكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما اطمأن على انتظام العمل بوحدة الليزر، وكفاءة عمل الجهاز بالمركز.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الأطفال الجديد، والذي تم تطويره ورفع كفاءته بتكلفة تقديرية بلغت ٣ مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، موجهاً ببدء تشغيله ودخوله الخدمة لصالح المرضى، كما تفقد وحدة التدخلات الكلوية لتركيب قساطر الغسيل الكلوي للمرضى، والتي تم تطويرها بتكلفة تقديرية ٣٠٠ ألف جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، كما تابع أعمال التطوير الجارية لإنشاء عناية مركزة للأطفال بالدور الثاني العلوي، موجهاً بسرعة الإنتهاء من الأعمال لتشغيل العناية لصالح المرضى والمواطنين بمركز ومدينة ههيا.