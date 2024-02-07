أعشق التحديات.. ياسر حمد: لهذا السبب فضلت الانتقال لنادي الزمالك

نشر الإعلامي مينا ماهر تصريحات نجم الزمالك ياسر حمد بشأن انتقالة للزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مينا ماهر عبر فيسبوك : ياسر حمد عبر قناة الزمالك: فضلت الانتقال لنادي الزمالك من أجل الحصول علي بطولات، أعشق التحديات والمنافسة لذلك كانت رغبتي اللعب للزمالك، الزمالك يمتلك جماهيرية ونسعى لاستغلال الضغط لتحقيق الانتصارات لصالح الفريق.

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة لكل من ياسر حمد ومحمد شحاتة ثنائي الفريق، على هامش المران الذي أقيم ظهر أمس الثلاثاء، على ملعب النادي استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وعقد جوميز جلسة مع الثنائي خلال التدريبات نقل لهما العديد من التعليمات الفنية ومنحهما بعض المهام الخططية لتنفيذها استعداداً للفترة المقبلة.

و قام المدير بمتابعة الثنائي أثناء التقسيمة الفنية وتنفيذ المطلوب منهما وأشاد بتنفيذهما للتعليمات المطلوبة .

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.