زراعة حماة الوطن تدعو لحل مشكلات الفلاحين المتعثرين ومضاعفة حجم تمويل الثروة الحيوانية

قال المهندس محمد الجمال رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بحزب حماة الوطن أن اهتمام الحوار الوطني في أولى جلساته المرتقبة بالمحور الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار سيكون له دور بارز في الخروج بمقترحات بناءة تحقق نمو اقتصادي متميز وتوفر حلول للتحديات الاقتصادية الحالية التي تؤثر على مناحي الحياة ومنها ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي و كذلك إرتفاع أسعار السلع.

و أشاد المهندس محمد الجمال في تصريحات له اليوم بتدخل الجهات الرقابية وجهود الدولة في الضرب بيد من حديد على تجار العملة و المحتكرين للسلع الذي انعكس على تراجع كبير في سعر الدولار بالسوق السوداء و بالتبعية أسعار الذهب وكذلك بدء الانخفاض في اسعار السلع تباعا.

و اقترح رئيس لجنة الزراعة بحزب حماة الوطن في ورقة أعدها لطرحها على الحوار الوطني بالمحور الاقتصادي عدد من النقاط التي يجب الاهتمام بها لتحقيق طفرة في القطاع الزراعي والانتاج الحيواني وهي تعتمد على ضرورة توفير الأعلاف اللازمة للإنتاج الحيواني والتي يتطلب توفيرها تدبير دولار لحين توصين هذه المنتجات محليا.

و دعا المهندس محمد الجمال إلى ضرورة تدخل الدولة مع القطاع المصرفي لتوفير قروض الانتاج الحيواني، خاصة أن البنك يوفر قروض بسعر فائدة مرتفع جدا في ظل الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج مما يمثل عائقا في تحمل فوائد كبيرة على عمليات الاقراض.

وأشار الجمال إلى أن هناك الكثير من الفلاحين والمزارعين أصبحوا متعثرين لدى البنوك نتيجة لارتفاع تكاليف الانتاج وعدم الوفاء بالتزاماتهم ولذلك لابد من إعفاء الفلاحين من دفع الفوائد و الاكتفاء بأصل الدين بعد دراسة اسباب التعثر ووضع ضوابط مناسبة لذلك.

وناشد بضرورة مضاعفة حجم تمويل الثروة الحيوانية الحالي للمساهمة في مضاعفة انتاجنا من الثروة الحيوانية وتغطية احتياجات السوق المصري و توفير سلالات من الابقار و الجاموس عالية الانتاج سواء من الألبان أو اللحوم وتوعية المربيين بأهمية شراء هذه السلالات خاصة صغار المزارعين بالريف.

وأكد محمد الجمال على ضرورة تفعيل مشروع تسمين البتلو بشكل عملي قابل للتطبيق والمراجعة وتوفير الأمصال واللقاحات وتفعيل دور ادارة الطب البيطري بشكل أكبر.

وطالب بضرورة التوسع في الرقعة الزراعية وتفعيل دور الجمعيات الزراعية بالقري في زراعة المحاصيل المطلوبة و كذلك تقدم تيسيرات في معدات الري بالرش او التنقيط و توفير الاسمدة اللازمة لعمليات الزراعة و كذلك البذور والتقاوي عالية الإنتاجية بأسعار مناسبة تجعل الفلاح يقبل عليها.

وأكد ضرورة عودة عمل المشرف الزراعي الذي يتجول بالزراعات المختلفة لمعاينتها و فحص ان كان بها أمراض او تحتاج لرعاية خاصة وتنبيه وتوعية المزارع ليتلافى المشكلة من البدايه ويحافظ على زراعته.

و دعا إلى الاهتمام بتكنولوجيا الأبحاث الخاصة باللقاحات و استحداث سلالات حيوانية متميزة وتناسب وطبيعة البيئة المصرية.

و شدد على أنه كلما توافرت مستلزمات الانتاج بأسعار مناسبة و الاعتماد على المنتج المحلي وتطويره كلما توافرت السلع بأسعار مناسبة بالأسواق.