عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زراعة حماة الوطن تدعو لحل مشكلات الفلاحين المتعثرين ومضاعفة حجم تمويل الثروة الحيوانية

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

قال المهندس محمد الجمال رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بحزب حماة الوطن أن اهتمام الحوار الوطني في أولى جلساته المرتقبة بالمحور الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار سيكون له دور بارز في الخروج بمقترحات بناءة تحقق نمو اقتصادي متميز وتوفر حلول للتحديات الاقتصادية الحالية التي تؤثر على مناحي الحياة ومنها ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي و كذلك إرتفاع أسعار السلع.

و أشاد المهندس محمد الجمال في تصريحات له اليوم بتدخل الجهات الرقابية وجهود الدولة في الضرب بيد من حديد على تجار العملة  و المحتكرين للسلع الذي انعكس على تراجع كبير في سعر الدولار بالسوق السوداء و بالتبعية أسعار الذهب وكذلك بدء الانخفاض في اسعار السلع تباعا.

 

و اقترح رئيس لجنة الزراعة بحزب حماة الوطن في ورقة أعدها لطرحها على الحوار الوطني بالمحور الاقتصادي عدد من النقاط التي يجب الاهتمام بها لتحقيق طفرة في القطاع الزراعي والانتاج الحيواني وهي تعتمد على ضرورة توفير الأعلاف اللازمة للإنتاج الحيواني والتي يتطلب توفيرها تدبير دولار لحين توصين هذه المنتجات محليا.

 

و دعا المهندس محمد الجمال إلى ضرورة تدخل الدولة مع القطاع المصرفي لتوفير قروض الانتاج الحيواني، خاصة أن البنك يوفر قروض بسعر فائدة مرتفع جدا في ظل الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج مما يمثل عائقا في تحمل فوائد كبيرة على عمليات الاقراض.

 

وأشار الجمال إلى أن هناك الكثير من الفلاحين والمزارعين أصبحوا متعثرين لدى البنوك نتيجة لارتفاع تكاليف الانتاج وعدم الوفاء بالتزاماتهم ولذلك لابد من إعفاء الفلاحين من دفع الفوائد و الاكتفاء بأصل الدين بعد دراسة اسباب التعثر ووضع ضوابط مناسبة لذلك.

 

وناشد بضرورة مضاعفة حجم تمويل الثروة الحيوانية الحالي للمساهمة في مضاعفة انتاجنا من الثروة الحيوانية وتغطية احتياجات السوق المصري و توفير سلالات من الابقار و الجاموس عالية الانتاج سواء من الألبان أو اللحوم وتوعية المربيين بأهمية شراء هذه السلالات خاصة صغار المزارعين بالريف.

 

وأكد محمد الجمال على ضرورة تفعيل مشروع تسمين البتلو بشكل عملي قابل للتطبيق والمراجعة وتوفير الأمصال واللقاحات وتفعيل دور ادارة الطب البيطري بشكل أكبر.

 

وطالب بضرورة التوسع في الرقعة الزراعية وتفعيل دور الجمعيات الزراعية بالقري في زراعة المحاصيل المطلوبة و كذلك تقدم تيسيرات في معدات الري بالرش او التنقيط و توفير الاسمدة اللازمة لعمليات الزراعة و كذلك البذور والتقاوي عالية الإنتاجية بأسعار مناسبة تجعل الفلاح يقبل عليها.

 

وأكد ضرورة عودة عمل المشرف الزراعي الذي يتجول بالزراعات المختلفة لمعاينتها و فحص ان كان بها أمراض او تحتاج لرعاية خاصة وتنبيه وتوعية المزارع ليتلافى المشكلة من البدايه ويحافظ على زراعته.

 

و دعا إلى الاهتمام بتكنولوجيا الأبحاث الخاصة باللقاحات و استحداث سلالات حيوانية متميزة وتناسب وطبيعة البيئة المصرية.

و شدد على أنه كلما توافرت مستلزمات الانتاج بأسعار مناسبة و الاعتماد على المنتج المحلي وتطويره كلما توافرت السلع بأسعار مناسبة بالأسواق.

الحوار الوطني المحور الاقتصادي ارتفاع سعر الدولار السوق الموازي الجهات الرقابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بقفزة جديدة .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجع 23 جنيهًا|الدولار يُعاني في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

«شبانة»: لهذا السبب قدّم الأهلي التماسًا لـ«الكاف».. والخطيب مستاء

مهيب عبدالهادي: هذا الحارس أفضل من «أبوجبل».. ورمضان صبحي ومرموش The best

حالة من الغضب والارتباك داخل الأهلي بسبب عدلي القيعي.. تفاصيل

دعاء الإسراء والمعراج.. بـ7 كلمات يتولى الله أمورك ويفرج كربك فردده الليلة

تحرك جديد بأسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

ترشيحاتنا

جردها من ملابسها.. تفاصيل قضية اعتداء متهم على فتاة داخل جراج بـ أوسيم

بعد توفيق أوضاعها.. الإسكان تُجري القرعة العلنية الأولى لقطع أراضٍ بمنطقة الرابية بالشروق

أبو الغيط يفتتح المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد في الدوحة

الحماس لا يكفي.. المستكاوي يعلق على تعيين حسام حسن مدرباً للمنتخب

ضبط شخصين بالقاهرة استوليا على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

تمنى التوفيق لحسام حسن| أحمد حسن يحرج اتحاد الكرة.. ماذا قال؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمنى التوفيق لحسام حسن| أحمد حسن يحرج اتحاد الكرة.. ماذا قال؟

حزنوا على فراقه فاستعانوا بالبحر.. طفلان يتصرفان بغرابة لتخليد ذكرى والدهما| صور

أحزان محمد منير فى 18 يوما.. ودع شقيقته واثنين من رفقاء دربه

أغرب وسائل التخسيس.. تعرف عليها

فيديو

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

استشاري مخ وأعصاب عن مسلسل "حالة خاصة": تناول حالة متقدمة من التوحد

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

"بشتغل وفاتح بيوت".. قصة صاحب ترند أصغر عروسين في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ