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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لجذب السياحة الخارجية.. غرفة المطاعم بالإسكندرية تدعم التصفيات النهائية لكأس مصر للطهاة

المنشآت والمطاعم
المنشآت والمطاعم السياحية بالإسكندرية

شاركت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالإسكندرية فى فعاليات التصفيات النهائية لكأس مصر للطهاة 2024  Egypt Cup Culinary2024 -Bocus Dor، التى أقيمت بمحافظة الإسكندرية مؤخراً.

وقال برج توماسيان، رئيس لجنة تسيير أعمال فرع غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالإسكندرية، إن الغرفة ساهمت وشاركت فى إعداد وتنظيم هذا الحدث المهم، فى إطار حرصها وأولوياتها على تقديم الطعام والمطبخ المصرى، ليكون أحد مفردات الجذب السياحى فى الخارج، إلى جانب التأكيد على أمن وجودة وسلامة وصحة الغذاء المقدم لرواد المطاعم من المواطنين والسائحين وبما يتوافق مع المعايير العالمية الصحية والسياحية لتداول الغذاء والطعام.

وأضاف توماسيان، أن المسابقة التى أقيمت تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، ومحافظة الإسكندرية، وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، تُعد التصفيات النهائية المؤهلة لكلً من  كأس الأمم الأفريقية للطهاة، المقرر إقامته فى مايو 2024 بمراكش بالمغرب، وكأس العالم للطهاة المقرر إقامته في سبتمبر  2024 بمدينة ليون الفرنسية، مشيداً بالتعاون والتنسيق الذى شهدته التصفيات من قبل الجهات الراعية والمنظمة لهذا الحدث ، مما كان وراء  خروجه بالصورة التى تليق بسمعة مصر سياحياً.

وأشار برج إلى أن التصفيات شارك فى لجان تحكيمها مجموعة من  أشهر وأكبر وأمهر الطهاة من دول النرويج وتونس ومصر، وتضمنت التصنيفات بالمسابقة تقسيم المشاركين لـ 3 فئات رئيسية هى:
• الفئة الأولى «السُخن» وشارك فيها 6 أفراد مثلوا 3 فرق كل فريق عبارة عن شيف ومساعد شيف.
• الفئة الثانية «الحلوانى»، وضمت 9 أفراد.
•الفئة الثالثة تم استحداثها وضمت شباب الشيفات من الدارسين في السنوات النهائية بكليات السياحة والفنادق أو الخريجين وتم تشكيل  3 فرق.

كما تم تصعيد أعلى 4 شيفات للمشاركة في كأس الامم الافريقية للطهاة مايو 2024، التى سيجري تنظيمها في مدينة مراكش بدولة المغرب، ليتم بعدها إجراء تصفيات أخرى، بحيث يتم تصعيد الفائزين لاختيار 3 دول فقط أساسية  ،ودولة رابعة احتياطى، للمشاركة في مسابقة كأس العالم للطهاة المزمع إقامته في سبتمبر 2024 في مدينة ليون بدولة فرنسا.

وأكد توماسيان ، أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، تدعم الأحداث والفعاليات السياحية التى تستهدف تقديم صورة مشرقة ومضيئة للسياحة المصرية عامة ، وللإسكندرية خاصة بصفتها تملك تاريخاً ضاربا فى جذور وأعماق التاريخ  والحضارات الإنسانية ، وذات شهرة عالمية ،كما إنها تعد العاصمة الثانية لمصر.

وأوضح أن التكاتف والتنسيق والتعاون بين الجهات المشرفة ،والمنظمة، والراعية يؤكد حرصهم على تقديم أفكار وأحداث وفعاليات تتناسب وتتوافق مع الإمكانيات والمقومات التى تحتضنها الإسكندرية لكافة الأنماط السياحية المختلفة والمتنوعة، بما يحقق الاستراتيجية السياحية الرامية لتحسين المنتج السياحى المصرى بكافه أنواعه وأنماطه ونجاح التجربة السياحية.

من جانب آخر قامت إدارة المسابقة بتكريم برج توماسيان، رئيس لجنة تسيير أعمال فرع  غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالإسكندرية،  وتقديم درع المسابقة تقديرا  لمساهمته وجهوده ومشاركته فى  الإعداد والتنظيم والرعاية للمسابقة، بصفته الشخصية إلى جانب كونه رئيساً لفرع غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالإسكندرية، التى قدمت دعما للبطولة.

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