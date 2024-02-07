مصادر مصرية مطلعة تنفي تحرير سعر الصرف بعد حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

نفت مصادر مصرية مطلعة ما تردد من شائعات مغرضة بأن قرارات الحماية الاجتماعية هدفها التمهيد لتحرير جديد لسعر الصرف، وتؤكد أن الشائعات هدفها التأثير على استقرار سوق الصرف بعد تراجع سعر العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وكان الرئيس السيسي قد وجه بأكبر حزمة إجتماعيةعاجلة للحماية الإجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل.



والحزمة تتضمن رفع الحد الأدني للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 ألا جنيه شهريا



لتخفيف الأعباء المعيشية

صرح المستشار دكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن هناك قرارات هامة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين