دعاء آخر جمعة من رجب لطول العمر غدا

دعاء آخر جمعة من رجب لطول العمر، يتبرك الكثير من المسلمين بآخر جمعة من شهر رجب، لما لهذا الشهر من فضل عند الله عز وجل، ويبحث البعض عن دعاء آخر جمعة من رجب لطول العمر، ويسعد الكثير من الناس بدعوات طول العمر، ولا مانع شرعا في أن يدعوا المسلم لأخيه المسلم بطول العمر أو البركة في العمر، ونصح العلماء أنه عندما يدعوا المسلم بدعاء شهر رجب لطول العمر عليه أن يتخير كلماته حتى يكون عمره في طاعة الله ، وأن يطيل عمره ويحسن عمله، وفي الحديث الشريف أنَّ رجلًا قال يا رسولَ اللهِ أيُّ الناسِ خيرٌ قال من طالَ عمُرهُ وحسُن عملُه، قال: فأيُّ الناسِ شر ؟ قال: من طال عمُرهُ وساء عملُه



دعاء آخر جمعة من رجب لطول العمر يقول فيه اللهم مع رحيل شهر رجب اجعل كل ما يقلقنا ويؤذينا ويحزننا أن يرحل عنا اللهم هل علينا شعبان بكل بركة وخير وعافية وصحة وأمن وأمان وبلغنا رمضان واجعله خيرا لنا وأهلنا في كل الأمور اللهم ارحم موتانا وكل أموات المسلمين.

اللهم أهل علينا شعبان ونحن في أحسن حال وبلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

اللهمَّ أصلح ذات بينِنِا، وألِّفْ بينَ قلوبِنَا، واهدِنَا سبيلَ السلامِ، ونجنَا منَ الظلماتِ إلى النورِ، وجنبنا الفواحشَ ما ظهرَ منها ومَا بطنَ، اللهمَّ باركْ لنَا في أسماعِنا وأبصارِنا وقلوبِنا وأزواجِنا وذرياتِنا، وتبْ علينا، إنَّكَ أنتَ التوابُ الرحيمُ، واجعلنَا شاكرينَ لنعمتِكَ، مثنين بها، قابلينَ لها، وأتمَّها علينَا

-اللهم في الجمعة الأخيرة من شهر رجب يا ربي لا تحرمنا من أمنية تفرح قلوبنا وتوبة تجلي همومنا وتوفيقا ينير دروبنا وسعادة تذهب حزننا.

-اللهمَّ اجعلْ أوسعَ رزقِكَ عليَّ عندَ كبرِ سنِّي، وانقطاعِ عمرِي

-اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري، اللهمَّ إني أعوذُ بك من الكُفرِ والفَقرِ، اللهمَّ إني أعوذُ بك من عذابِ القبر، لا إلهَ إلَّا أنت.

- رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واعفو عني وأعطني السعادة في كل جوانب حياتي إنك القادر على كل شيء.

-اللهم ياعظيما فوق كل عظيم ياباسط الارض ورافع السماء اجعلنا من صالحى امته صلى الله عليه وسلم المؤمنين العاملين بكتابك وسنته ولاتخالف بنا اللهم عن طريقته ولا عن شريعته ولاعما جاءنا به, يامن يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته الهى هذا حالنا لايخفى عليك و هذا علمنا ظاهر بين يديك .امرتنا قتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولايسعنا الا عفوك فاعف عنا عفواكاملا شاملا يا رب العالمين.



دعاء آخر جمعة من شهر رجب

دعاء آخر جمعة من شهر رجب، يبحث الكثير من المسلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن دعاء آخر جمعة من شهر رجب، ويوم الجمعة هو أفضل أيام الله عز وجل، فيه ساعة إجابة نصح العلماء أهمية استغلال هذه الساعة وتحريها في الوقت ما بعد العصر إلى المغرب، وأكد العلماء انه إذا دعى المسلم ربه ورفع يده إلى السماء في هذه الساعة لن يرد دعاؤه، وفي آخر جمعة من شهر رجب يستحب للمسلم أن يدعوا بما يشاء، ولم يرد نص معين سوى الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ففيها زيادة في البركة والعمر وفيض من الحسنات.

ويستحب أن يقول المسلم في دعاء آخر جمعة من شهر رجب اللهم اياك نسال فلا تخيبنا وببابك نقف فلا تطردنا وبنيك صلى الله عليه وسلم نتشفع فاقبلنا .

-اللهم لاتدع لنا فى أيامنا هذه ذنبا الا غفرته ولاهما الافرجته ولاكربا الا نفسته ولا ضرا الا كشفته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته وعافيته ولاضالا الا هديته ولا دينا الا قضيته ولاعدوا الا اخذته ولاحاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا الا قضيتها بمنك وكرمك يارب العالمين.امرتنا يامولانا بالدعاء , دعوناك .. فاستجب لنا كما وعدتنا واختم بالصالحات اعمالنا ,نرجوغناك لفقرنا ونطمع فى تيسير يسرك لعسرنا ان حاسبتنا فلا حجة لنا وان عذبتنا فلا طاقة لنا وان عفوت عنا فحلمك يسعنا ياواسع المغفرة ياجابر القلوب المنكسرة ( ثلاثا) ماللعبد الا مولاه يامولانا اعف عنا عفوا شاملا.

-اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا والزارعين الخير فينا ومن يلوذ بنا , واجمع اللهم لنا مابين خيرى الدنيا والاخرة يا رب العالمين واجعل اللهم اخر كلامنا من هذه الدنيا الدنيئة شهادة الا لااله الا الله وبالاقرارأن محمد رسول الله اقبضنا عليها عند انقضاء اجالنا لافاتنين ولامفتونين ولامغيرين ولامبدلين ولاضالين ولامضلين انت حسبنا ونعم الوكيل وأزكى الصلوات واتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الشفاعة والخلق العظيم وعلى اخوانه من الانبياء والمرسلين وصلوات الله تعالى وسلامه عليهم واجمعين.

- اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة.

-اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش .. وغيرهم من سائر المخلوقات.. من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس , فاردُد نظرهم في انتكاس , وقلوبهم في وسواس , وأوبقهم من الرجل إلى الراس .. لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع .. بمائة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

-اللهمَّ إنَّا نسألُك قلوبًا أواهةً مخبتةً منيبةً في سبيلكِ .. ونسألكَ عزائمَ مغفرتك، ومنجياتِ أمركَ .. والسلامةَ من كل إثمٍ، والغنيمةَ من كلِّ برٍّ، والفوزَ بالجنةِ والنجاةَ من النار .. ونسألُك خشيتَك في الغيبِ والشهادة، ونسألُك كلمةَ الإخلاصِ في الرضا والغضب .

ونسألُك القصدَ في الفقرِ والغنى .. ونسألُك نعيماً لا ينفد ، ونسألُك قرةَ عينٍ لا تنقطع .. ونسألُك الرضا بالقضاءِ ،ونسألُك بَرْدَ العيْشِ بعدَ الموت .. ونسألُك لذَّةَ النظرِ إلى وجهِك، والشوقَ إلى لقائِك في غيرِ ضرَّاءَ مضرةٍ ولا فتنةٍ مضلَّةٍ.

-اللهمَّ زيِّنا بزينةِ الإيمانِ واجعلْنا هداةً مُهتدينَ. استفتحنا بالله،واستنصرنا بالله، وتوكلنا على الله .. اللهم من اعتز بك فلن يذل.. ومن اهتدى بك فلن يضل.. ومن استكثر بك فلن يقل.. ومن استقوى بك فلن يضعف.. ومن استغنى بك فلن يفتقر.. ومن استنصر بك فلن يخذل.. ومن استعان بك فلن يغلب.. ومن توكل عليك فلن يخيب.. ومن جعلك ملاذه فلن يضيع.. ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم.. اللهم فكن لنا وليا ونصيرا.. وكن لنا معينا ومجيرا.. إنك كنت بنا بصيرا.

دعاء آخر رجب

يستحب للمسلم أن يدعوا بما يشاء في آخر أيام شهر رجب وأن يستعد لاستقبال شهر رمضان ولا يغفل فيه عن ذكر الله والاستمرار على الطاعة ويدعوا المسلم بما يريد في آخر رجب، ويستحب أن يقول في آخر رجب اللهم لا تشمت بي عدوي ولا تسوء بي صديقي ولا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي، ولا تسلط علي من لا يرحمني.. يا حي يا قيوم.

-اللهم افتح لي أبواب الخير بالصلاة على سيدنا محمد واكتب لى خير هذا اليوم بحق الصلاة على سيدنا محمد واصرف عني وعن ذريتى وكل من أحاطت به شفقة قلبى كل شر بسر الصلاة على سيدنا محمد واغفر لى وارحمني واشفني وعافني واعف عني بجاه الصلاة على سيدنا محمد ، وبارك اللهم لمن صلى على سيدنا محمد ، واغفر لمن جاءك بالصلاة على سيدنا محمد وتجاوز عما مضى ببركة سيدنا محمد، واكفنا واغننا واسترنا وانصرنا واجبرنا واهدنا فى جديد أيامنا ببركة سيدنا محمد.

- اللهم نسألك أن تصل وتسلم وتبارك على سيدنا محمد ، صلاة تزيل بها عنا الهم والغم والحزن والمخاوف والأوهام ، صلاة تشفينا بها من جميع الأمراض والأسقام والآلام ، صلاة تحرسنا بها في اليقظة والمنام ، صلاة تغفر لنا بها جميع الذنوب والآثام ، صلاة تحفظنا بها من نوائب الدهر ومن تقلبات اليالي والأيام ، صلاة تسترنا بها بسترك الذي من استتر به لا يضام

- يا واهب النور والإنعام ، تبارك اسمك يا ذا الجلال والاكرام ، أنت ولينا في الدنيا والآخرة ، يا حنان يا منان ، نسألك بعزك الذي لا يرام ، وبملكك الذي لا يضام ، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك ، وبقدرتك التي قدرت بها علي جميع خلقك أن تجمعنا بسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم يا ربنا في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسن الختام ، وعلى آله هداة الإسلام ، وأصحابه السادة الأعلام ، وأزواجه الطاهرات الكرام ، ويسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا أرحم الراحمين .

-وصل اللهم وسلم على حبيبك وحبيبنا سيدنا محمد خير خلقك وأشرفهم وأبرهم بهم وأعطفهم وأرحمهم بالمؤمنين وأرأفهم.صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

