دعاء يوم الجمعة للمريض والميت.. اللهم حرم لحمه ودمه وبشرته على النار

دعاء يوم الجمعة للمريض والميت الكثير منا يقصر في حق ميت عنده أو مريض والتقصير يكون في أمرين هما الزيارة أو بالدعاء فهذان الأمران من الأمور التي حثنا عليها الشرع الشريف، فيهما فيض من الحسنات والثواب العظيم، وعلى كل مسلم أن يخصص من وقته 5 دقائق فقط يوم الجمعة واستغلاله في دعاء يوم الجمعة للمريض والميت فكلنا في أمس الحاجة للدعاء حيا كان أو ميتا .. وفي السطور القادمة نعرض دعاء يوم الجمعة للمريض والميت.



دعاء يوم الجمعة للمريض والميت

دعاء يوم الجمعة للمريض والميت اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي. اللهم ارحم أموات ينتظرون منا الدعاء واغفرلهم ونور قبورهم، واجعل قبورهم بردًا وسلامًا، اللهم آنس موتانا في وحدتهم، وفي وحشتهم وفي غربتهم وافرش قبورهم من فراش الجنة، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعاء ربنا انا نسألك في يوم الجمعه أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجاب يا من يقول للشيء كن فيكون اللهم لا تردنا خائبين اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلين واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الرحمين اللهم اغفر لنا ما بينهما ويسر لنا ما يرضيك، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقه، ورضى نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلّ اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه سلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.



دعاء للميت يوم الجمعة

دعاء للميت يوم الجمعة اللهم افتح له أبواب جنتك وأبواب رحمتك يا الله، اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلاً خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار، اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، اللهمّ أجره عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم في يوم الجمعة أرحم من مات منا ومن عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم، وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون نسألك يارحمن ياكريم ان ترحم عبدك وتنير قبرة وان ترزقة جنة فردوس لا نهاية لها، وأن ترزقنا رؤياه في الاخرة منعّماً في جنتك ياكريم.

اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا إرحم موتانا إشرح صدورنا يسر أمورنا واجعلها فرج لكل صابر وإستجابه لكل دعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفّه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده وعن أبي هريرة قال: دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة على جنازة، فقال: (اللهم أنت ربها وأنت خلقتها، وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه. رواه أحمد وأبو داود.

اللهم في يوم الجمعة ارحم ابي

اللهم في يوم الجمعة ارحم ابي اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التى لا تنام، واكفه بركنك الذى لا يرام واحفظه بعزك الذى لا يضام، وارحمه بقدرتك اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة .

اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها اللهم أرحم من أشتقت لهُ شوقاً لا يعلمه سواك ومن حن القلب لصوته ورؤيته، اللهم في يوم الجمعة أرحمه وأغفر له وأجعل الجنة داره وقراره و دعاء يوم الجمعة للمريض لهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين وفي يوم الجمعه اللهم يا جامع الناس الى يوم لا ريب فيه اجمع أبي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جمعت بين الروح والجسد اسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أن يتقبل منا ومنكم الدعاء، ويغفر لموتانا وموتاكم وموتى المسلمين، وان يحسن خاتمتنا انه قادر على كل شيء اللهم في يوم الجمعة أنر قبرا أبي فيه قطعة من قلبي اللهم ارحم والدينا رحمة واسعة وجميع المسلمين الاحياء منهم والاموات امين يارب للهم في ليلة الجُمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جِوارِك واغفر لهم و وسع لهم بِقبورهم واجمعنا بِهم بِجناتك اليوم يالله يوم جمعه، وما فقد الأب إلا بترٌ في الروح رحم الله وجهاً أحنُّ إليه ولم أعد أراه، اللهم أرحم أبي حبيبي وأجمعني به في جنات النعيم.



دعاء للميت يوم الجمعة خالي

دعاء للميت يوم الجمعة خالي اللهم ثبته بالقول الثابت وارفع درجته واغفر خطيئته وثقل موازينه، اللهم حاسبه حسابا يسيرا يامن هو أرحم من عباده بأنفسهم و من الأم بولدها،اللهم ابدل خالي دارا خيرًا من داره، اللهم ابدله أهلًا خيرًا له من أهله، اللهم أبدله زوجًا خيرًا من زوجه، اللهم ادخله الجنة، اللهم أدخله الجنة، يا الله أعزه من عذاب القبر، وأعزه يا الله من عذاب النار. اللهم حرم لحمه و دمه و بشرته على النار اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، اللهم أجزه عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهم إن كان محسنًا فزد من حسناته وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، اللهم ادخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب، اللهم آنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته، اللهم أنزله منزلًا مباركًا وأنت خير المنزلين.

اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، يا قريب يا مجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يا حنان يا منان، يا رب يا أرحم الراحمين، يا بديع السماوات والأرض، يا أحد يا صمد أعطي (ويذكر اسم الميت)، من خير ما أعطيت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عطاء ما له من نفاذ، من مالك خزائن السماوات والأرض، عطاء عظيم من رب عظيم