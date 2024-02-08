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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفاصيل لقاء رئيس الأعلى للإعلام مع وزير الإعلام السعودي.. مصطفى بكري يكشف التفاصيل

كرم جبر مع وزير الإعلام
كرم جبر مع وزير الإعلام السعودي

كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل اللقاء الذي جمع بين الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وسلمان بن يوسف الدوسري، وزير الإعلام السعودي.

استهل الكاتب الصحفي كرم جبر، اللقاء، بالترحيب بالحضور، مؤكدًا ترحيبه بالوزير السعودي في أول زيارة رسمية له لمصر، وأن هناك تواصلًا كبيرًا بين الجانبين المصري والسعودي، منذ فترة طويلة على المستوى الإعلامي، موضحًا أن السعودية دولة شقيقة يحبها المصريين ولا يوجد أي منزل مصري لم يقم أي فرد فيها بزيارة السعودية سواء لأداء الحج أو العمرة أو للعمل.

وأوضح رئيس الأعلى للإعلام أن الإعلام المصري يعكس الصورة الحقيقية للعلاقات الطيبة بين زعماء الدولتين، ودور الإعلام هو أن يعكس العلاقات الثنائية القوية في كل المجالات، ودورنا أن نجمع ولا نفرق وأن نكون إعلامًا للم الشمل ويترفع عن الصغائر ولا يتورط في الصراعات، مضيفًا أن علينا البحث عن القواسم المشتركة ونعمل على تنميتها.

وأشار إلى ضرورة تنشيط لجنة للتواصل الإعلامي بين مصر والسعودية للعمل على تحسين العلاقات الإعلامية بين البلدين، والتدخل الفوري لحل أي مشكلة إعلامية طارئة، وكذلك تحديد الموضوعات التي تهم الجانبين، وبحث سبل تناولها، والعمل على تقارب الرؤى الإعلامية في القضايا المختلفة مثل الأحداث في غزة والبحر الأحمر، موضحًا أن توسيع رقعة النار سيجعلنا جميعًا في خطر. 

 

من جانبه أكد سلمان بن يوسف الدوسري، وزير الإعلام السعودي، أنه سعيد بتواجده وسط هذه الكوكبة من الإعلاميين المصريين في أول زيارة له لمصر، مضيفًا أن العلاقات المصرية السعودية متجذرة وتاريخية وتتميز بالتفرد والمسئولية في إدارة كافة الأزمات التي تمر بها المنطقة.

وأضاف أن العلاقات الإعلامية بين البلدين هي انعكاس للعلاقات السياسية التي تعد في أقوى مستوياتها، مشيرًا إلى أن دور الإعلام النهوض بهذه العلاقات والتدخل الفوري والعمل على رأب الصدع حال وجود أي خلافات بين الجانبين، ولا يوجد أي اختلاف إعلامي بين البلدين ولكن هناك بعض المحاولات من البعض عبر السوشيال ميديا، والذين يهدفون إلى دغدغة المشاعر من خلال البحث عن أي شيء سلبي لزيادة المتابعة، ولكن دورنا كإعلام ألا نسمح بذلك أبدًا لأنه لا توجد أي خلافات أو مشكلات بين مصر والسعودية.

وأشار إلى أن وعي الشعوب هو السبيل لمواجهة محاولات البعض للإيقاع بين البلدين، خاصة وأن الوعي الشعبي ارتفع بسبب الأحداث التي تمر بالمنطقة.

 

وفي نهاية اللقاء، أهدى الكاتب الصحفي كرم جبر، درع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى وزير الإعلام السعودي.

مصطفى بكري كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري

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