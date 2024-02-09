البنتاجون: سنواصل تزويد أوكرانيا بأسلحة الدفاع الجوي رغم نقص التمويل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد نظام الدفاع الجوي الأوكراني بالصواريخ على الرغم من نقص التمويل.

وقال المتحدث باسم البنتاجون الجنرال باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي إن هناك قدرات معينة تم التعاقد عليها بموجب الوكالة الأمريكية للذكاء الاصطناعي، والتي تشمل بعض قدرات الدفاع الجوي"، حسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف رايدر: "سنواصل العمل بشكل وثيق جدًا مع الحلفاء والشركاء فيما يتعلق بتحديد احتياجات أوكرانيا ومن ثم العمل معهم للمساعدة في تسهيل هذه العملية".

وردا على سؤال عما إذا كانت صواريخ الدفاع الجوي الأمريكية لا تزال تزود أوكرانيا، قال إن "هذه القدرات وغيرها" هي التي تم الإعلان عنها في إطار برنامج الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال رئيس الحرس الوطني الأمريكي إن الحرس الوطني الأمريكي لديه حاليًا أموال كافية لاستكمال تدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات المقاتلة من طراز F-16، على الرغم من أن الولايات المتحدة تنفد من الأموال اللازمة لإرسال المساعدات إلى كييف.