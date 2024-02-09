مسئولة نظم معلومات : الاعتماد على الآلات والموبايلات من المخاطر القومية على الإنسان

قالت الدكتورة نيفين مكرم لبيب، نائب رئيس الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتنكولوجيا الحاسبات، إن الاعتماد على الآلات والموبايلات من المخاطر القومية على الإنسان، معقبة: “مثال على ذلك حدوث خسارة بالبورصة العالمية بعد توقف الفيسبوك لست ساعات”.

وأضافت مكرم خلال حوارها ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن هذا مؤشر يدل على أننا إلى أي مدي أصبحنا نعتمد على شبكات التواصل والتكنولوجيا.

وتابعت الدكتورة نيفين مكرم لبيب، نائب رئيس الجمعية المصرية لنظم المعلومات: “أصبحنا ننتقد دولتنا وأمننا القومي على شبكات التواصل الإجتماعي”، لافتة إلى أن الذكاء الإصطناعي سلاح ذو حدين.