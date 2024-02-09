الجمعية المصرية لنظم المعلومات: نحتاج إلى فهم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي

قالت الدكتورة نيفين مكرم لبيب، نائب رئيس الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات، إن الجمعية مسؤولة عن توطين التكنولوجيا، إلى جانب عمل شبكات التواصل الاجتماعي؛ من أجل تكون مناسبة للمجتمع.

وأضافت الدكتورة نيفين مكرم لبيب، نائب رئيس الجمعية المصرية لنظم المعلومات، خلال حوارها مع برنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أنه إذا خرجت التكنولوجيا من المجتمع؛ تكون ميزتها أنها مواكبة، وتخدم المجتمع في تقاليده وأفكاره وهويته، موضحة أننا نحتاج إلى فهم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي.

ونوهت الدكتورة نيفين مكرم لبيب، نائب رئيس الجمعية المصرية لنظم المعلومات، بأن “كل شيء تقوم به الآلة؛ الإنسان ما يعملوش، لأنه أرقي”، لافتة إلى أن الذكاء الاصطناعي ضرورة، وبالتالي علينا أن نحسن استخدامه.