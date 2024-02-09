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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير يكشف كيف يشكل الذكاء الاصطناعي خطرا على أمن المعلومات

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور محمد خليف، أستاذ التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، إن الفترة الحالية تتزايد تحديات الأمن السيبراني مع تقدم التكنولوجيا، خاصة مع تطور الذكاء الاصطناعي، موضحا أن الفترة الحالية تشهد طفرة كبيرة في التواصل الاجتماعي والتحول الرقمي ، وسيطرة المنصات المختلفة على حياة الإنسان، بالإضافة إلى طفرة الذكاء الاصطناعي، والتطور التكنولوجي يحدث فيه حالة من التغيير السريع.

أضاف خلال لقاء له عبر برنامج "العنكبوت" على شاشة "أزهري" أن كل طفرة جديدة في التكنولوجيا والذكاء الأصطناعي لها تأثيرات عديدة في حياة الإنسان، لافتا أنه شهد العالم منذ أواخر العام 2022 وعلى مدار العام الجاري 2023، طفرة واسعة في تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أدت إلى تحولات متسارعة في أسواق العمل وغيرها من المجالات المختلفة.

وتابع أن الذكاء الاصطناعي سيعزز الحاجز الفاصل بين  الأنظمة المعلوماتية والتهديدات الإلكترونية، لافتا أن الذكاء الاصطناعي أصبح يسيطر على العديد من تجارب الخبرة والابداع المختلف، وهو ما أثر على العديد من المجالات في العالم.

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