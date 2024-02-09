«لو بايدن عندنا نوديه العباسية».. مصطفى بكري: بايدن مصاب بالزهايمر وفقد رشده

هاجم الإعلامي مصطفى بكري، الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا: "أصبح رجلا عجوزا مصابا بالزهايمر وفقد رشده".

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن المنطقة ستشهد تطورات خطيرة متصاعدة خلال الأيام المقبلة؛ بعد تصريحات بايدن عن مصر ومعبر رفح.

هنودي بايدن العباسية

وأضاف بكري: "بايدن فقد عقله، مش عارف الأخ من الأخت، مش عارف مصر من المكسيك، لو عندنا؛ نوديه الخانكة أو العباسية".

وأوضح بكرى أن تصريحات بايدن الأخيرة والخلط بين مصر والمكسيك؛ دليل قوي على الحالة العقلية التي وصل لها.