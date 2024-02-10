ارتفاع حصيلة الشهداء لـ27947 وغارات عنيفة على رفح| فيديو

عرضت فضائية يورونيوز تقريرًا بـ عنوان :"ارتفاع حصيلة القتلى إلى 27947 وغارات عنيفة على رفح قبل اجتياح محتمل للمدينة".



وشنّ الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة على مدينة رفح في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وسط مؤشرات على اقتراب عملية برية يعد الجيش الإسرائيلي لإطلاقها في المدينة المكتظة بالنازحين.



لا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة

ولا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة شمال قطاع غزة، إلى جانب معارك في محيط مستشفى ناصر الطبي ومحاور أخرى في مدينة خانيونس جنوباً، كما تواصلت الغارات المتفرقة، موقعة عشرات القتلى والجرحى، في حصيلة باتت تتكرر يومياً.

ومتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تكثيفاً في مباحثات إبرام صفقة تهدئة، ومن المتوقع أن يسافر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز إلى القاهرة الثلاثاء المقبل لعقد اجتماعات بشأن مفاوضات الصفقة بين حركة حماس وإسرائيل.

