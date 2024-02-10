الدبابة حامد خلاف يحصد ذهبية العالم في القوة البدنية| شاهد

تحدث الكابتن حامد خلاف، الحاصل على ذهبية العالم في القوة البدنية، عن تفاصيل حصوله على الجائزة للعام الثاني على التوالي في البطولة المُقامة في مدينة شرم الشيخ، قائلًا إنه بذل كثيرًا من الجهد والتمرين حتى كُلل تعبه بالنجاح.

القوة البدنية من أصعب الرياضيات

وأضاف “خلاف” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن رياضة القوة البدنية تعد من أصعب الرياضيات الموجودة في العالم وتحتاج إلى قوة تحمل وتدريب على أعلى مستوى.



وتابع الكابتن حامد خلاف، الحاصل على ذهبية العالم في القوة البدنية أنه لا يأخذ فترات راحة بين بطولة وأخرى ليحافظ على لياقته البدنية، مؤكدًا أنه يفضل الاستمرار في التمرين ويب التطوير فيه.