احذر هذه العادة عند الإصابة بالإنفلونزا.. طبيب يوضح

تحدث الدكتور مصطفى المحمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، عن أهمية تطعيم الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني، قائلًا : إن تلقي التطعيمات واللقاحات مهم خاصة للطلاب نظرًا لحالة التجمعات وظروف التهوية الغير جيدة والتي قد تسبب الإصابة ببعض الأمراض وفي مقدمتها الفيروسات مثل الإنفلونزا والكورونا.



وأضاف “ المحمدي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أنه يجب تلقي جرعات لقاح كورونا سواء الأساسية أو المعززة للأطفال فوق سن 12 عام، موضحًا أن لقاح كورونا والأنفلونزا موسميًا ويجب تكراره كل عام لتفادي الإصابة بهما.

بلاش حقنة البرد

وتابع الدكتور مصطفى المحمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح أن البرد والأنفلونزا ليس لهما علاج مباشر وما يتم تلقيه من دواء يكون لمعالجة الأعراض، مشددًا على خطورة تلقي أي تركيبات لا يوجد عليها توصية أو دراسة طبية مثل ما يسمى “حقنة البرد”.