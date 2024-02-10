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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الـ48 ساعة المقبلة| تفاصيل

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، على مدار الأيام المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، إن اليوم الطقس يشهد تحسنًا واستقرارًا ملحوظًا نظرًا لارتفاع قيم درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لـ 3 درجات، حيث تسجل درجات الحرارة في معظم الأيام بين 20 و22 درجة مئوية خلال فترة النهار مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

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طقس الـ48 ساعة القادمة

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بوجود امتدادا لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يساعد على استقرار الأحوال الجوية بشكل كبير خلال فترة النهار.
 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه خلال فترة الليل تكون الأجواء شديدة البرودة وخاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر في معظم أنحاء الجمهورية خاصة في المدن الجديدة والمناطق ذات الظهير الصحراوي والأماكن المفتوحة، لافتة إلى أن فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار يتجاور أحيانًا 10 و15 درجة مئوية.
 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة متوقع استمراره على مدار يومي الأحد والإثنين، حيث تصل ذروة الارتفاع يوم الإثنين لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية خلال فترة النهار، لافتة إلى أنه مع يومي الإثنين والثلاثاء هناك نشاط في حركة الرياح وستكون مثيرة للرمال والأتربة.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس هيئة الأرصاد الجوية الرياح

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