مشهد مذهل لتدفق حمم بركان آيسلندا لحظة ثورانه| فيديو

ثار بركان جنوب غرب آيسلندا للمرة الثالثة منذ ديسمبر، ما أدى إلى انقطاع خدمات الحرارة والمياه الساخنة عن آلاف الأشخاص في شبه جزيرة ريكيانيس، بعد أن تسبب نهر من الحمم البركانية في إتلاف خط أنابيب الإمداد.



البركان تسبب في إجلاء السكان

وبدأ ثوران بركان سيلينغارفيل يوم الخميس مرسلا حمما بركانية إلى السماء، ما اضطر السلطات إلى إخلاء منتجع بلو لاجون الشهير للطاقة الحرارية الأرضية.

ويقع موقع الثوران على بعد حوالي 4 كيلومترات شمال شرق مدينة غريندافيك الساحلية، والتي يبلغ عدد سكانها 3800 شخص، والذين تمّ إجلاؤهم قبل ثوران سابق للبركان في 18 ديسمبر الماضي.

وتقع آيسلندا فوق منطقة بركانية ساخنة في شمال المحيط الأطلسي، وتشهد ثورانًا كل أربع إلى خمس سنوات في المتوسط.