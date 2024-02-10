آثار الغارات الجوية الإسرائيلية في محيط المستشفى الكويتي بـ رفح|شاهد

قتل ثمانية أشخاص على الأقل ليلة الجمعة بعد أن نفذت إسرائيل غارتين جويتين على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.



تعرضت للقصف دون سابق إنذار

وأصابت الغارة الجوية الأولى مبنى سكنيا قرب المستشفى الكويتي، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، من بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، وفقًا لوكالة "أسوشييتد برس"، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

واستهدفت غارة جوية ثانية منطقة مختلفة في رفح، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص آخرين.

ويقول أحد شهود العيان، إن المباني السكنية في رفح تعرضت للقصف دون سابق إنذار، وأنها "انهارت على رأس ساكنيها".

