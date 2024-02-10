عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آثار الغارات الجوية الإسرائيلية في محيط المستشفى الكويتي بـ رفح|شاهد

صدى البلد

قتل ثمانية أشخاص على الأقل ليلة الجمعة بعد أن نفذت إسرائيل غارتين جويتين على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.
 

txt

تحذير عاجل من الأرصاد.. بشرى سارة من التموين.. وتراجع أسعار الدواجن|أخبار التوك شو

txt

الرئاسة: مصر ترفض جملة وتفصيلاً تسييس دخول المساعدات الإنسانية لـ غزة

 تعرضت للقصف دون سابق إنذار

وأصابت الغارة الجوية الأولى مبنى سكنيا قرب المستشفى الكويتي، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، من بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، وفقًا لوكالة "أسوشييتد برس"، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

واستهدفت غارة جوية ثانية منطقة مختلفة في رفح، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص آخرين.

ويقول أحد شهود العيان، إن المباني السكنية في رفح تعرضت للقصف دون سابق إنذار، وأنها "انهارت على رأس ساكنيها".
 

رفح غزة قطاع غزة المستشفى الكويتي يورونيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

باستثناء المدارس| تغيير جديد في خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. تطبق يوم الأحد

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

مفاجأة سارة في 15 فبراير .. بسبب شهر رمضان 2024

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

شتاء متقلب.. الأرصاد تُعلن عن تغيرات في حالة الطقس

رسالة غريبة من روي فيتوريا بعد الرحيل عن المنتخب.. مفاجأة

آلانيا سبور التركي يعلن استعارة هداف منتخب مصر

موضوعات متعلقة

تحذير عاجل من الأرصاد.. بشرى سارة من التموين.. وتراجع أسعار الدواجن|أخبار التوك شو

الرئاسة: مصر ترفض جملة وتفصيلاً تسييس دخول المساعدات الإنسانية لـ غزة

الرئاسة: توافق الموقفين الشعبي والرسمي تجاه حرب غزة منذ اللحظة الأولى للأزمة

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يقتحم مستشفى الأمل في خان يونس

قصف شقق سكنية في رفح ينهي حياة 5 أفراد من عائلة واحدة.. فيديو

كنجارو يتسلل إلى مجمع سكني في ولاية فلوريدا الأمريكية| شاهد

الحوثيون: قصف أمريكي بريطاني يستهدف منطقة الطائف بمديرية الدريهمي في اليمن

القاهرة الإخبارية: إسرائيل تتوغل في خان يونس وتطلق الرصاص تجاه كل شيء

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 3.2 درجة يضرب دولة عربية

المرصد: مقتل شخصيات غير سورية في الغارات على غرب دمشق أمس

أجراس المدارس تدق بـ12 محافظة لبدء الترم الثاني|الحصة الأولى عن تضحيات الشرطة

صيام آخر يوم في رجب.. الإفتاء: 3 أسباب تجعلك تعقد النية الآن

كواليس خناقة محمود كهربا وأبو جبل بمعسكر المنتخب| من المخطئ؟

بعد اختراق هاتفه.. الأمير هاري يتوصل إلى تسوية مع إحدى الصحف البريطانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباية ولا فستان... إطلالة إيمي سمير غانم في الأقصر تلفت الأنظار |شاهد

قاصداها.. عروس تهاجم شقيقة زوجها بسبب ولادتها في حفل الزفاف

لسبب غريب.. مسن يحتفظ بالقطط حية في الثلاجة | تفاصيل كاملة

ما سبب تحول الأرض إلى كرة ثلجية عملاقة قبل 700 مليون سنة؟

فيديو

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ