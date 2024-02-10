بعد اختراق هاتفه.. الأمير هاري يتوصل إلى تسوية مع إحدى الصحف البريطانية

توصل الأمير هاري إلى تسوية خارج المحكمة مع ناشر إحدى الصحف المحلية، والتي انتهكت خصوصيته من خلال التنصت على هاتفه "وغيره من عمليات التطفل غير القانونية"، حسبما قال محامي هاري .

وقال المحامي ديفيد شيربورن إن صحف مجموعة ميرور وافقت على دفع التكاليف القانونية لـ هاري وستدفع دفعة مؤقتة قدرها 400 ألف جنيه استرليني (505 آلاف دولار)، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.



حملة ضد وسائل الإعلام البريطانية

وحصل الأمير هاري على تعويض قدره 140 ألف جنيه إسترليني (177 ألف دولار) في ديسمبر الماضي، بعد أن وجد القاضي أن التنصت على الهاتف كان "منتشراً ومعتاداً" في صحف مجموعة ميرور في التسعينيات، وأن المسؤولين التنفيذيين في الصحف قاموا بالتستر عليه. ووجد القاضي تيموثي فانكورت أن هاتف هاري تعرض للاختراق "إلى حد متواضع".

والقضية التي رفعها الأمير هاري ضد مجموعة ميرور، التي تنشر صحيفة ديلي ميرور وصحيفتين أخريين، هي واحدة من عدة قضايا أطلقها في حملة ضد وسائل الإعلام البريطانية، التي يتهمها بإفساد حياته وملاحقة والدته الراحلة الأميرة ديانا وزوجته ميجان.

