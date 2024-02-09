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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد حادث انتهاك خصوصية الأمير هاري .. حل جديد بالتسوية

هاري
هاري

بعد انتهاك خصوصيته .. توصل  دوق ساسكس الأمير هاري إلى تسوية خارج المحكمة مع ناشر صحيفة شعبية انتهكت خصوصيته من خلال اختراق الهاتف وغيره من عمليات التلصص غير القانونية.

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وقال ديفيد شيربورن محامي دوق ساسيكس إن صحف مجموعة "ميرور" وافقت على دفع التكاليف القانونية لهاري وستدفع دفعة مؤقتة قدرها 400 ألف جنيه إسترليني (505 آلاف دولار).


وحصل هاري على تعويض قدره 140 ألف جنيه إسترليني (177 ألف دولار) في ديسمبر 2023، بعد أن وجد القاضي تيموثي فانكورت أن التنصت على الهاتف كان  منتشرا ومعتادا في صحف مجموعة  ميرور في التسعينيات، وأن المسؤولين التنفيذيين في الصحف قاموا بالتستر عليه.


ووجد القاضي تيموثي فانكورت أن هاتف هاري تعرض للاختراق "إلى حد ما".

ولم يكن دوق ساسكس موجودا في المحكمة لإصدار حكم  اليوم الجمعة، حيث سافر إلى لندن من منزله في كاليفورنيا في وقت سابق من هذا الأسبوع لزيارة والده الملك تشارلز الثالث الذي تم تشخيص إصابته بالسرطان وعاد إلى الولايات المتحدة بعد 24 ساعة.

الامير هاري

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