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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة التنسيقية تزور مراحل تطوير البوابات الإلكترونية لـ معبد فيله

صدى البلد

قامت النائبة نشوى الشريف، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بزيارة معبد فيلة ضمن زيارة النائبة إلى محافظة أسوان لتفقد انتهاء الأعمال التي تقدمت بها النائبة خلال الفترة السابقة و لمتابعة المواطنين و الحديث معهم .

و خلال زيارة الشريف إلى معبد فيلة قامت بزيارة موسعه للمعبد بصحبة دكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان و النوبه و المشرف العام على مكتب سياحة أسوان و النوبة ، و مدير معبد فيله محمود عبداللاه ، ووكيلة متحف النوبه نجلاء غريب

أعمال التطوير شملت العديد من النقاط كتطوير المرسي الخارجي والداخلي وإضافة عوامة جديدة لتجنب الزحام أثناء الدخول والخروج وتوسعة المدخل الداخلي وإضافة بوابات للدخول والخروج 
وتطبيق نظام التذاكر الالكترونية والدفع بالفيزا والحجز أون لاين و إضافة لوحات إرشاديه ومقاعد الهويه البصريه و رفع كفاءة الخدمات السياحيه داخل الموقع الأثري مثل الحمامات والكافتريات و تهذيب وتقليم جميع الأشجار المحيطه بجزيرة المعبد

و قدّمت النائبة الشكر إلى جميع العاملين بالمعبد للتنظيم و النظافة المتواجده به .

أسوان نشوى الشريف معبد فيلة

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