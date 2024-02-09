انتهاء ورش عمل برنامج دوي لتمكين الفتيات في القصير بالبحر الأحمر

انتهت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر من تنظيم ثلاث ورش عمل ضمن برنامج المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" بمركزي شباب القصير ومبارك في مدينة القصير.

يهدف البرنامج إلى تعزيز الأسرة المصرية، حيث يُعتبر تمكين الفتيات أحد الأهداف الرئيسية لتعزيز القوة الناعمة لمصر نحو بناء جمهورية جديدة، كما يعتبر الاستثمار في الفتيات وسيلة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يتضمن تنفيذ البرنامج عقد 40 حوارا مجتمعيا، بمشاركة 30 فردا في كل حوار مجتمعي، على مدار يومين متتاليين.