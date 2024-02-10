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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحماية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.. 5 فوائد لـ التبرع بالدم|تعرف عليها

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إن التبرع بالدم له العديد من الفوائد الصحية والمجتمعية، موضحًا أن التبرع بالدم يجعل المريض يطمئن على صحته من خلال التحاليل التي يجريها قبل التبرع.
 

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الحماية من أمراض القلب

وأضاف “حتة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن التبرع بالدم يساعد أيضًا على التخلص من كمية الحديد الزائدة في الدم، والتي من الممكن أن تسبب مشكلة تصلب الشرايين.

 

وأوضح أنه وفقًا لعددًا من الدراسات، وجد أن التبرع بالدم يساعد على الحماية من الأمراض القلبية مثل ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين، لافتًا إلى أن التبرع بالدم يخلق لدى الفرد المساهمة المجتمعية، حيث يكون لديه إحساس بمن يعاني من أمراض تحتاج إلى وجود نقل دم مثل الأورام وأمراض فقر الدم.

التبرع بالدم امراض القلب تصلب الشرايين الاولي المصرية الصحة العامة

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