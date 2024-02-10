علاج فضائي يهزم السرطان| شاهد

كشف الدكتور محمد عبد الرحمن، أستاذ علاج الأورام بالقصر العيني، عن تفاصيل اكتشاف علاج فضائي للقضاء على مرض السرطان.



تكاثر الخلايا بشكل أسرع



وقال “عبد الرحمن” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، إنه تم عمل تجارب على خلايا سرطانية في الفضاء نظرًا لاختلاف الظروف في الفضاء عن كوكب الأرض، حيث تكاثرت الخلايا بشكل سريع وذلك يساهم في سرعة اختبار الدواء عليها.



ولفت الدكتور محمد عبد الرحمن، أستاذ علاج الأورام بالقصر العيني إلى أن هذه التجارب معملية وليست تجارب على البشر، موضحًا أن هذه التجربة تم عملها في الفضاء لأنها جعلت الخلايا تتكاثر بسرعة وبالتالي يمكن توفير وقت للأبحاث المعملية، مؤكدًا أن إنتاج علاج للأورام يحتاج إلى فترات طويلة قد تصل لـ 20 سنة.