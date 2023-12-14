جامعة عين شمس تنظم حملة للتوعية بأهمية وفوائد التبرع التطوعي الدائم بالدم|صور

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حملة للتوعية " بأهمية وفوائد التبرع التطوعي الدائم بالدم والتعريف ببرنامج ٥ - ١ " و حملة تبرع بالدم إيمانًا بالدور المجتمعي لجامعة عين شمس وأهمية نشر الوعي الصحي لدى طلاب الجامعة ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد شهدت الحملة إقبالا كبيرا من الطلاب حيث تم توعية الطلاب بأهمية وفوائد التبرع التطوعي الدائم بالدم والتعريف ببرنامج ٥ - ١ والذي يهدف لتوفير خمسة متبرعين لكل مريض وخاصة المرضى الذين يحتاجون نقل دم بصفه مستمرة.

واقيمت الحملة بالتعاون مع كلية الطب و بنك الدم بمستشفيات جامعة عين شمس وكلية الآداب وكلية الآثار وشركة ( G_Mind ) المتخصصة في تكنولوجيا المناهج التعليمية المتطورة بواسطة التقنيات الحديثة، وتحت إشراف الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة حنان سالم وكيل كلية الآداب والدكتور باسم أحمد وكيل كلية الآثار وإشراف إداري اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.