جامعة عين شمس تنظم دوري كلية الآداب لكرة القدم

نظم اتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلا في اللجنة الرياضية بطولة دورى كرة القدم، تحت رعاية ا.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ا.د. حنان كامل عميد الكلية، وإشراف ا.د. محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومتابعة ا. سوها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب والطالب حلمي أحمد رئيس الاتحاد، ونائبته ولاء تيسير.

أقيمت البطولة بمشاركة ٣٢ فريق من جميع أقسام الكلية ، واستمرت البطولة لمدة ٣ أيام بنظام خروج المغلوب ، وأقيمت مباريات البطولة على ملعب كلية التجارة من ٥ إلى ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ .

سلمت الدكتور حنان كامل عميدة الكلية الكأس للفريق الفائز كما تم تكريم الثلاثة مراكز الأوائل بإهدائهم كأس العميد وشهادات تقدير وجوائز مالية ، وذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

يأتى إقامة البطولة في إطار اهتمام إدارة الكلية بدعم الأنشطة الطلابية في كافة المجالات وعلى رأسها الرياضة لبناء جيل سليم من الشباب بدنيا ومعنويا، وللاستغلال الأمثل لطاقات الشباب والترويح عنهم ، ولتعميق روح التنافس الشريف.