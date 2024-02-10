محمد رمضان يرد على مزاعم تجاهله فلسطين في الأغنية الجديدة.. فيديو

رد محمد رمضان على مزاعم تجاهله فلسطين، قائلا: “رديت على بعض التعليقات على أغنية عربي على قناتي وبرد في فيديو تاني على الشباب اللي بيقولوا إني مقولتش فلسطيني.. لا طبعًا قلت فلسطيني”.



“مصر نور عيني عراقي فلسطيني”

وذكر محمد رمضان كلمات الأغنية خلال مقطع الفيديو المذاع عبر فضائية العربية :" مصر نور عيني عراقي فلسطيني بلادنا كتير سامحوني".



وأوضح محمد رمضان أن البلاد التي ترتبط مصر بها من ناحية العروبة والدم والاشتراك في قارة واحدة كثيرة، معقبًا: “مبسوط أن جمعت أسماء الدول كلهم في أغنية واحدة”، وأنهى الفيديو بكلمته الشهيرة :" ثقة في الله نجاح".