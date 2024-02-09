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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، رد من خلاله على الأنباء التي ترددت حول تجاهله لـ فلسطين في كليبه الجديد “عربي”.

وقال محمد رمضان، في مقطع الفيديو، إنه ذكر اسم فلسطين في الكليب، وقال: «أنا قولت مصر نور عيني.. عراقي فلسطيني.. بلادنا كتير.. سامحوني.. عشان أنا مش هقدر أذكر كل البلاد العربية زي جزر القمر وموريتانيا والصومال». 

كليب محمد رمضان 

طرح الفنان محمد رمضان أجدد أعماله الغنائية "عربي"، تريو عالمي يجمعه لأول مرة مع الرابر الأمريكي الشهير فيوتشر Future والمغني العالمي Massari مساري.

وتعد أغنية عربي أول تريو غنائي يجمع بين النجوم الثلاثة العالميين في كليب واحد تم تصويره في شيكاغو وميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت إدارة المخرج  Juan Felipe Velasquez، من إنتاج يونيفرسال ارابيك ميوزيك.

كما شارك في تنفيذ الأغنية أسماء بارزة في عالم إنتاج الموسيقى عالميا، فكتب كلماتها بجانب ومحمد رمضان كل من Nayvadius DeMun Wilburn ومصطفى حدوتة وFarghaly Blax. في حين كان التوزيع الموسيقيّ مع كل من  مساري وScott Storch و Martin Adium Sinotte الذي نفّذ أيضاً الميكس والماسترينج.

وتأتي هذه الأغنية العالمية وسط انتعاشة فنية يعيشها محمد رمضان حاليا، تزامنا مع مشاركته في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، كما سيلتقي الجمهور أيضا في حفل الختام، بجانب اختياره رسميا ليكون سفيرا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إضافة إلى تعاقده مع Salxco أسرع شركات إدارة الأعمال للنجوم العالميين نموا على مستوى العالم.

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