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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير القاهرة في روما يكرم طلبة جامعة الجلالة بعد تدربهم بإيطاليا.. صور

صدى البلد

كرم السفير المصري في إيطاليا السفير بسام راضي، اليوم السبت، الطلبة المصريين الذي أكملوا برنامجا تدريبياً متخصصاً بمعهد إينيا البحثي الإيطالي وجامعة لاسابينزا الإيطالية.

وذكرت سفارة القاهرة في روما، أن السفير بسام راضي، سفير جمهورية مصر العربية في إيطاليا، استقبل وفدا من طلاب قسم التكنولوجيا الحيوية بجامعة الجلالة المصرية برئاسة الدكتور أحمد الحسينى، عميد الكلية ورئيس البرنامج التدريبى المشترك مع إيطاليا، بحضور الدكتورة مروة فوزى، الملحق الثقافى بالسفارة، وذلك بعد أن أنهى الطلبة برنامجا تدريبياً متخصصاً بمعهد إينيا البحثي الإيطالي وجامعة لاسابينزا الإيطالية.

 ومنح راضي الطلبة المصريين شهادات تقدير لتفوقهم الأكاديمي.

وصرح السفير بسام راضي بأن مجال التكنولوجيا الحيوية يعتبر من أهم وأحدث المجالات، نظراً لارتباطه الوثيق بالأمن الغذائى وتطوير الإنتاج الزراعى اعتمادا على أحدث التكنولوجيا العلمية، فى إشارة إلى اطلاع طلبة جامعة الجلالة المصرية فى إيطاليا على أحدث ما توصل إليه العلم فى تكنولوجيا إنتاج الحبوب، خاصة القمح، والتى تهدف إلى زيادة الإنتاج وتعظيم جودته، وهو الأمر الذى يتسق مع استراتيجية الدولة في التوسع فى استصلاح الأراضي وزيادة إنتاج الفدان بالاعتماد على التكنولوجيا الحيوية.

واجتمع "راضي" داخل مقر السفارة بالطلبة المصريين وناقشهم واستمع إلى تجربتهم الدراسية في جامعة الجلالة الأهلية التى تأتى ضمن حوالي 22 جامعة أهلية متخصصة شيدتها الدولة على مدار السنين الماضية على امتداد محافظات مصر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف زيادة التخصصات الأكاديمية الحديثة لمواكبة متطلبات سوق العمل في المجالات الصاعدة بقوة مثل الذكاء الصناعى والبرمجيات والتطبيقات التكنولوجية والتكنولوجيا الحيوية وغيرها.

وأضاف أن تلك الجامعات تعتمد على الشراكة والتوأمة مع أعرق الجامعات العالمية، الأمر الذي يوفر فرص الدراسة للطلبة المصريين بالمقاييس الأكاديمية الدولية ولكن داخل الأراضي المصرية كبديل لسفر الطلبة للخارج للدراسة المماثلة التى أصبحت متوفرة الآن فى مصر وعلى أعلى مستوى وبتكاليف أقل بكثير. 

من جانبهم، أعرب طلبة جامعة الجلالة عن سعادتهم بالانتماء إلى جامعة الجلالة والدراسة بها في تخصصات دقيقة مثل التكنولوجيا الحيوية، فضلاً عما تمثله الجامعة من فرص لبرامج التدريب الخارجى للتعرف بشكل عملى على أحدث التطورات الأكاديمية والعلمية، ما يضيف إلى رصيدهم العلمى ويصقل مهاراتهم.

 

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