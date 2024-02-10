مؤسس «أمهات مصر» تشيد بإتاحة محتوى دراسي جديد على موقع التعليم

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، بالقرار الذي أصدره الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإتاحة المواد التعليمية والتدريبية للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثالث الثانوي على موقع الوزارة الإلكتروني، فضلا عن إتاحة الكتب الدراسية لجميع الصفوف الدراسية على موقع الوزارة كخدمة إضافية للطلاب.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أن هذه الخطوة تدل على حرص وزير التربية والتعليم الدائم على مصلحة الطلاب وتفوقهم الدراسي ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن إتاحة المواد التعليمية على موقع الوزارة بشكل مبسط سيخفف عبئا كبيرا عن الطلاب وأولياء أمورهم، والأهم أن المادة التعليمية تحت إشراف الوزارة.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أطلقت على موقعها الإلكترونى، اليوم السبت، تنفيذا لتوجيهات الوزير، المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي:‏https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning

ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي، مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.

وقد حرصت الوزارة، في إطار المحتوى المقدم، على تدريب الطلاب على حل الاختبارات من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج، حيث تتنوع هذه الأسئلة لقياس نواتج التعلم المستهدفة بكافة مستوياتها المعرفية من تذكر وفهم بسيط إلى الفهم العميق.

كما تشمل الأسئلة جميع المواضع محل التقييم فى الوحدات الدراسية، لتكون الاسئلة بمثابة أداة تعلم وتقييم ذاتي للطالب.

ويأتي إطلاق هذا المحتوى التعليمي على موقع الوزارة في إطار جهود الوزارة لتوفير جميع مصادر التعلم المتاحة من قنوات ومنصات تعليمية؛ من أجل مصلحة الطلاب والأسرة المصرية وتحقيق جودة التعليم والتعلم.

وبالتوازي مع تسلم الطلاب الكتب الدراسية في المدارس، أعلنت الوزارة إتاحة الكتب الدراسية لجميع الصفوف الدراسية على موقع الوزارة كخدمة إضافية للطلاب.