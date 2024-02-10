تكريم مجد القاسم بمهرجان هرم الإبداع الدولي فبراير الجارى

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان هرم الإبداع الدولى تكريم المطرب مجد القاسم بحفل أفضل مائة شخصية مؤثرة على مستوى الوطن العربي فبراير الجارى.

الدورة التاسعة مختلفة بمشاركة9 دول عربية و تكريم 10 سفراء الدول العربية و بعض الوزراء بمصر.

تشهد الدورة تكريم رواد الأعمال والمستثمرين تكريم الدكاترة و المحامين و المعلمين والمعلمات و العديد من التخصصات.



طرحت المطربة آية عبدالله، دويتو بين المطرب السوري مجد القاسم أغنية، "نامي بعيوني" ، باللهجة السوريه وهي من كلمات يامن عامر وألحان وجدي الصايغ توزيع جعفر اسماعيل.

يذكر أن دويتو الاول مع المطرب السوري مجد القاسم اغنية "لو هتكلم عن مصر" وهي إهداء لمصر بمناسبة عيد الشرطة الموافق 25 يناير وهي من كلمات اشرف ظريف، وتوزيع دكتور محمود صادق، وألحان محمد فهمي عبد الحميد.