عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو عقار جديد.. اعرف أسعار عدادات المياه وأنواعها

عداد مياه
عداد مياه

يسعي الكثير من المواطنين إلي الحصول علي عداد المياه من أجل معرفة الاستهلاك سواء وحدة سكنية أو محل تجاري وعليه هناك مجموعة من الإجراءات التي يلزم علي المواطنين الإلمام بها .

txt

عداد الكهرباء رفض كارت الشحن .. ما السبب والحل؟

txt

إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء نتيجة هذه الأسباب .. تعرف عليها

يقوم المواطن باختيار عداد مياه وفقا نوع العقار، حيث يتم استخدام عدادات المياه الميكانيكية بشكل عام في العقارات السكنية، بينما يتم استخدام عدادات المياه الإلكترونية في العقارات التجارية.

أنواع عدادات المياه


ويوجد العديد من أنواع عدادات المياه والتي تشمل ما يلي :-

- توجد عدادات المياه الميكانيكية، وهي النوع الأكثر شيوعًا، وتتكون من عجلة دوارة تدور مع تدفق المياه.

- كما يمكن للمواطن شراء عدادات المياه الإلكترونية، وهي نوع أكثر دقة من عدادات المياه الميكانيكية، وتعتمد على أجهزة إلكترونية لقياس كمية المياه.

- وأيضا يوجد عدادات المياه الذكية، وهي احد أنواع العدادات التي تتصل بالإنترنت ويمكنها إرسال البيانات إلى شركة المياه.

أسعار عدادات المياه


تتراوح أسعار عدادات المياه الميكانيكية بين 100 و500 جنيه، بينما تتراوح أسعار عدادات المياه الإلكترونية بين 500 حتى 1000 جنيه، بينما تتراوح أسعار عدادات المياه الذكية  مابين 1000 حتي 2000 جنيها .

سعر مقايسة عداد المياه

 
تتراوح أسعار مقايسة عداد المياه 1000 والـ 5 آلاف جنيه، حسب نوع العداد والشركة المصنعة والجودة.

txt

أسباب رفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

txt

تعرف على أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء

وتختلف أسعار عدادات المياه حسب الجودة، حيث تكون أسعار عدادات المياه عالية الجودة أعلى من أسعار عدادات المياه منخفضة الجودة.

عداد المياه استخراج عدادات المياه مسبقة الدفع استخراج كارت شحن عدادات المياه استخراج كارت شحن عدادات المياه مسبقة الدفع الأوراق المطلوبة لتركيب عداد مياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد الانفصال| خاص

قرارات عاجلة من التعليم بعد شكاوى الأهالي من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

موجودين في التجمع الخامس.. تفاصيل عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا يعلن العثور على جثتها

هالاند يسجل إنجازا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

دار الإفتاء المصرية تبدأ استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 2024 |شاهد

محافظ الجيزة يناقش مع أعضاء البرلمان المشروعات التنموية الجاري تنفيذها

موضوعات متعلقة

تعرف على أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء

خطوات تغيير عداد الكهرباء القديم بمسبق الدفع

ترشيحاتنا

سرايا القدس تقصف تمركزا لـ جنود إسرائيليين غرب خان يونس

إيهاب الطماوي: اجتماع أمناء الحوار الوطني جاء استجابة لدعوة الرئيس.. والجميع سيشارك

بعد خسارة لقب آسيا| حارس مرمى الأردن: حسبي الله ونعم الوكيل

فضل ليلة النصف من شعبان والأدلة الشرعية عليها

المستوردون تضرروا|«الغرفة التجارية»: تراجع الأسعار جاء بعد تقليل طلب الحصول على الدولار

علي الدين هلال: مصر اتخذت موقفا قويا في منع احتلال محور فيلادلفيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل الحبيبة .. مي فاروق تروج لأحدث أغانيها

بأقل كمية لحمة.. طريقة عمل البفتيك الاقتصادي

تجيهزات رمضان .. اعرف علامات التمر الفاسد قبل الشراء

صبري فواز يتلقي رسالة مؤثرة بخط اليد من طفل فلسطيني مصاب

فيديو

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

عاجل .. 4 بنوك ترفع سعر الفائدة | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ