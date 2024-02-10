لو عقار جديد.. اعرف أسعار عدادات المياه وأنواعها

يسعي الكثير من المواطنين إلي الحصول علي عداد المياه من أجل معرفة الاستهلاك سواء وحدة سكنية أو محل تجاري وعليه هناك مجموعة من الإجراءات التي يلزم علي المواطنين الإلمام بها .

يقوم المواطن باختيار عداد مياه وفقا نوع العقار، حيث يتم استخدام عدادات المياه الميكانيكية بشكل عام في العقارات السكنية، بينما يتم استخدام عدادات المياه الإلكترونية في العقارات التجارية.

أنواع عدادات المياه



ويوجد العديد من أنواع عدادات المياه والتي تشمل ما يلي :-

- توجد عدادات المياه الميكانيكية، وهي النوع الأكثر شيوعًا، وتتكون من عجلة دوارة تدور مع تدفق المياه.

- كما يمكن للمواطن شراء عدادات المياه الإلكترونية، وهي نوع أكثر دقة من عدادات المياه الميكانيكية، وتعتمد على أجهزة إلكترونية لقياس كمية المياه.

- وأيضا يوجد عدادات المياه الذكية، وهي احد أنواع العدادات التي تتصل بالإنترنت ويمكنها إرسال البيانات إلى شركة المياه.

أسعار عدادات المياه



تتراوح أسعار عدادات المياه الميكانيكية بين 100 و500 جنيه، بينما تتراوح أسعار عدادات المياه الإلكترونية بين 500 حتى 1000 جنيه، بينما تتراوح أسعار عدادات المياه الذكية مابين 1000 حتي 2000 جنيها .

سعر مقايسة عداد المياه



تتراوح أسعار مقايسة عداد المياه 1000 والـ 5 آلاف جنيه، حسب نوع العداد والشركة المصنعة والجودة.

وتختلف أسعار عدادات المياه حسب الجودة، حيث تكون أسعار عدادات المياه عالية الجودة أعلى من أسعار عدادات المياه منخفضة الجودة.