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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى لـ"صدى البلد": لجان متخصصة لمناقشة قضايا الغلاء

النائب طلعت عبد
النائب طلعت عبد القوى ، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى

قال النائب طلعت عبد القوى ، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى إن جلسة مجلس أمناء الحوار الوطنى اليوم ناقشت أكثر من شق ، حيث ناقشنا كيفية تفعيل 33 توصية ، والتى خرجنا بها من المرحلة الأولى من الحوار الوطنى من خلال إقرار خطة عمل لتفعيل هذه التوصيات  سواء من خلال سياسات وقرارات تنفيذية.

وأكد عبد القوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المحور الإقتصادى من المقرر أن يناقش قضايا الغلاء والتضخم من خلال تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء ومتخصصين ، بهدف عقد جلسات ضيقة لكى نخرج بمخرجات وحلول لمواجهة التضخم والغلاء والتى تعتبر من القضايا المهمة ، ودعم الاستثمار وإزالة المعوقات وأن تكون لدينا موازنة واحدة ، مشيرا إلى أنه من الممكن تحقيق ذلك من خلال إجراءات تشريعية وتنفيذية.

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أنه من المقرر أن ينضم إلينا لمناقشة المحور الإقتصادى كلا من عبد الفتاح الجبالى وأحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادى.

واختم : اهتمام الرئيس السيسى بإجراء حوار إقتصادى يؤكد حرصه على تقديم حلول عاجلة للأزمة الإقتصادية الراهنة.

وكان قد عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا اليوم السبت 10 فبراير 2024، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة  وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء، بالإضافة إلى مقرر عام المحور الاقتصادي الدكتور أحمد جلال والمقرر المساعد الدكتور عبد الفتاح الجبالي، ودار النقاش حول شكل الجلسات المقبلة، واستقر الرأى على أن تكون جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق.

وتقرر كذلك أن يستمر الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.

ومن جانبه، أكد مجلس أمناء الحوار الوطني على دعوة الحكومة في كل الجلسات المقبلة، مثمنًا تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة السادة الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني، وكذلك استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بها.

وفي هذا الإطار؛ انتهى المجلس إلى تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة، على النحو التالي: ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، النائب أحمد الشرقاوي، النائبة أميرة صابر، النائب طلعت عبد القوي، عماد الدين حسين، الدكتور عمرو هاشم ربيع، الدكتورة فاطمة السيد أحمد، المهندس كمال زايد.

 

 

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