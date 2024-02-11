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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مدحت شلبي في مرمى النيران.. ويرد على جمهور الأهلي.. اعرف السبب

مدحت شلبي
مدحت شلبي

رد الإعلامي مدحت شلبي، على الانتقادات التي تعرض لها الساعات الماضية من جماهير الأهلي، بعد سخريته من إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، خلال تعليقه على مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس موسم الرياض.

مدحت شلبي 

مدحت شلبي يرد على جمهور الأهلي

كان مدحت شلبي، قد علق على هدف فريق الهلال السعودي الذي سجله سالم الدوسري: "يا ولد على الشقلبة الخلفية الهوائية دي، ونط على قدك يا إمام يا عاشور، إمام عاشور حب يعمل نفس الحركة دي وهو مع المنتخب بعد هدف وقع على راسه حصله ارتجاج في المخ"، وهو ما أغضب جمهور الأهلي.

وقال شلبي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إم بي سي مصر"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد،: "الكرة المصرية والكرة السعودية، الشعب المصري والشعب السعودي، أشقاء وأخوة وحبايب وتاريخ طويل جدًا من العلاقات الأخوية، أنا عاوز دايمًا واحنا بنتكلم نبقى فاهمين ده كويس أوي وكمان واحنا بنعلق نبقى فاهمين ده كويس أوي".

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حكاية الاتحاد الاسكندري والسعودي

وأضاف: "لما اتكلمت مرة وأنا بعلق في الممكلة العربية السعودية على مباراة لاتحاد جدة، قولت الاتحاد السكندري بدلًا من الاتحاد السعودي، التعليقات من السعوديين كانت رائعة وتقبلوا الأمر، هذا هو التعليق".

وتابع: "عندما قارنت بين سالم الدوسري وإمام عاشور، أصدقائي بيقولولي الناس زعلت، زعلوا من إيه! أنا بقولك يا إمام، متعملش باك ورد تاني عشان متروحش المستشفى ودي مسألة خاصة باللياقة البدنية".

وأتم: "أنا لن أتوقف عند هذه الأمور، ولكن عاوز أوصل رسالة إن إحنا شعب واحد".

مدحت شلبي 

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائرى

يواصل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، باستاد التتش من أجل رفع كفاءة اللاعبين البدنية قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري 16 فبراير الجاري فى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على مشاهدة مباريات شباب بلوزداد الجزائري، سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل الجزائر قبل ملاقاته فى الجولة المقبلة من دور المجموعات عقب فترة توقف المسابقات المحلية بسبب كأس الأمم الأفريقية.

وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخراً فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.

ويلعب الأهلي أول مباراة مع شباب بلوزداد الجزائري فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، والمؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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