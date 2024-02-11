إزالة 33 حالة تعد على مساحة 5167 م2 بنطاق 8 مراكز بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات بجميع مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات وذلك ضمن الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية.

وشددت على التنسيق بين جميع الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال القادمة

وشهدت مدن ومراكز المحافظة عدداً من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 أسفرت عن إزالة 33 حالة تعدي بإجمالى مساحة بلغت 5167 م٢ بنطاق 8 مراكز عبارة عن حالتي تعدي بمساحة 2050 م2 برشيد وحالتي تعد بمساحة 1162 م٢ بكوم حمادة و4 حالات تعدي بمساحة 960 م٢ بشبراخيت و4 حالات تعدي بمساحة 754 م2 بإيتاي البارود و 5 حالات تعدي بمساحة 100 م2 بحوش عيسى و3 حالات تعدي بمساحة 90 م2 بالمحمودية و8 حالات تعدي بمساحة 41 م٢ بكفر الدوار و5 حالات تعدي بمساحة 10 م2 بالرحمانية.

وشددت نائب المحافظ على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكدت المحافظة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.