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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قلق في فرنسا إزاء الضربات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية

الرئيس الفرنسى
الرئيس الفرنسى

قال خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مارسيليا، إن مدينة مارسيليا الفرنسية تشهد أعدادا من المحتجين في الشارع، لمطالبة الحكومة الفرنسية بالتدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سكان غزة، وعلى مدينة رفح الفلسطينية على وجه التحديد.

الخارجية الفرنسية

وأضاف "شقير"، خلال رسالة على الهواء، أنه منذ قليل كان هناك بيان للخارجية الفرنسية، أوضح أن الحكومة الفرنسية تتابع عن كثب ما يحدث في رفح الفلسطينية.

وأضاف: الخارجية الفرنسية طالبت بأهمية توقف هذه العملية العسكرية فورا، كما تكررت نفس المطالبة من اليسار الفرنسي وبعض من الفيدراليات العمالية والجمعيات الحقوقية.

الاعتداءات الإسرائيلية الحكومة الفرنسية الخارجية الفرنسية الضربات الإسرائيلية القاهرة الإخبارية اليسار الفرنسي رفح الفلسطينية

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