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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة ماراثونية.. محلل رياضي يهنئ كوت ديفوار بالتتويج بأمم أفريقيا

صدى البلد

علق المحلل الرياضي خالد بيومي، على فوز منتخب كوت ديفوار ببطولة أمم أفريقيا.

وكتب عبر فيسبوك: "كوت ديفوار قبل البطولة كان المرشح الأول وأثناء البطولة خرجت ثلاث مرات مع تغيير المدرب، وفي النهاية يحقق لقب الكان أمام جماهيره بعد بطولة ومباراة ماراثونية أمام نيجيريا مبروك لدروجبا وأبناء بلده على لقب غالي وعظيم". 

وتابع: “انتهت الكان وإلى لقاء في المغرب وحظ أوفر مع العميد حسام حسن مع منتخب مصر بإذن الله”. 

وتمكنت كوت ديفوار من تحقيق الفوز علي نيجيريا بريمونتادا قوية، في الدقائق الأخيرة ، حيث تقدمت نيجيريا في الشوط الأول عن طريق وليام تورست إيكونج بكرة رأسية.

 

ومع بداية الشوط الثاني شهدت المباراة نشاط من لاعبي كوت ديفوار الذين تمكنوا من إحراز هدف التعادل بعد ضغط متواصل أسفر عن هدف في الدقيقة 62 عن طريق فرانك كيسي وجاء الهدف من ضربة ركنية أرسلها أدينجرا داخل منطقة الجزاء مرت من فوق دفاعات نيجيريا تصل عند كيسيه يلعبها بضربة رأس قوية مرت على يسار ستانلي حارس نيجيريا وبالرغم من محاولته التصدى لكن الكرة تمر من أمام يده إلى داخل الشباك.

وقلبت ساح العاج الطاولة علي النسور النيجيرية في الدقيقة 81 عن طريق  سباستيان هالر.

وجاء الهدف بعد انطلاقة رائعة من السريع أدينجرا يرسلها عرضية يقابلها سباستيان هالر بلمسة رائعة مرت على يسار حارس نيجيريا إلى داخل الشباك.

 

 

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