تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الاثنين

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 27842 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى 34036 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.74% ليصل إلى مستوى 11799 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% ليصل إلى مستوى 6743 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.88% ليصل إلى مستوى 9451 نقطة.