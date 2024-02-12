عزة مصطفى تستعرض أبرز تصريحات ونصائح رئيس صندوق النقد الدولي

استعرضت الإعلامية عزة مصطفى، أبرز تصريحات ونصائح رئيس صندوق النقد الدولي كريستينا جوجيفا بشأن الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هذه التصريحات خرجت عن إطار الحديث بشأن القرض.



وأضافت عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن مدير عام صندوق النقد الدولي، قالت إنها متفهمة لتأثيرات التطورات الإقليمية على مصر، خاصة تطورات الحرب فى قطاع غزة، وتهديد أمن الملاحة فى البحر الأحمر.





وتابعت عزة مصطفى، أن مديرة الصندوق أكدت ان الصندوق يدعم الحكومة فى مجال الإصلاح الاقتصادى وكذا لضمان تنفيذ سياسات اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين المصريين خاصة محدودى الدخل.