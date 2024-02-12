صندوق النقد الدولي: حرب غزة أثرت بالسلب على الاقتصاد العالمي

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من أن الحرب الأطول في الشرق الأوسط تزيد من خطر التداعيات "ونرى بعضا من تأثيراتها في قناة السويس".

وقالت جورجيفا: "أدعو للسلام من أجل أرواح الضحايا الأبرياء وأمن وسلامة العالم بأكمله"؛ مشيرة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني تقلص بسبب الحرب بنسبة 80% لقطاع غزة و22% للضفة الغربية.

كما كشفت جورجيفا، عن توقعات تشير إلى هبوط سلس للاقتصاد العالمي وبدء انخفاض أسعار الفائدة اعتبارا من منتصف العام.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي أنه سيكون للذكاء الاصطناعي تأثير كبير علي العالم مثل تأثير الثورة الصناعية؛ مشيرة إلى أن دولة الإمارات والسعودية من ضمن الدول التي لديها استعدادا للثورة التكنولوجية المقبلة.