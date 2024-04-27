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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثانى على التوالى.. تنظيم قافلة طبية مجانية بالخانكة فى القليوبية

قافلة طبية
قافلة طبية

تواصل القافلة الطبية التى تنظمها مديرية الشئون الصحية بالقليوبية بقرية الجبل الأصفر بالخانكة أعمالها لليوم الثانى على التوالى وذلك لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج بالمجان. 

وقال الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان علي يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات.

وأشار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية الى إن القافلة جاءت في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية، لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين.
كما تضم القافلة معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

القليوبية القافلة الطبية الخانكة الدكتور حموده الجزار محافظة القليوبية

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