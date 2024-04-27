العالم الهولندي يثير الجدل بعد توقعاته الصحيحة حول زلازل تايوان

أثار العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، جدلًا جديدًا بشأن توقعاته ونظرياته المرتبطة بحركة الكواكب والزلازل، بعد أن صدقت تنبؤاته بشأن الهزات الأرضية التي ضربت تايوان.

ووقعت 10 هزّات على الأقل في تايوان خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، بالتوقيت المحلي بلغ أقواها 6.1 درجة، وفقًا لما ذكرته الإدارة المركزية للأرصاد الجوية، وهو الأمر الذي توقعه وحذر منه هوجربيتس في تغريدة نشرها أمس، الجمعة، على حسابه في "إكس".

ووقع أقوى زلزال بقوّة 6.1 درجة عند الساعة 2,21 من ليل الجمعة قبالة الساحل، ضاربا بعمق 24,9 كيلومتر.

وتلته ارتدادات متعدّدة أخف قوة قبل أن يضرب زلزال قوي آخر عند الساعة 2,49 الجزء القاري من الجزيرة على مسافة حوالي 40 كيلومترا من مدينة هوالين على الساحل الشرقي، بعمق 18,9 كيلومتر.

كما سجلت بعد منتصف ليل الجمعة السبت، 10 هزّات في الجزيرة بدرجات مختلفة، بحسب الإدارة المركزية للأرصاد الجوية.

وكان راصد الزلازل قد نبه في أحدث تحذيراته، خلال تغريدة نشرها أمس على حسابه في "إكس"، من هندسة جديدة وتحركات في الكواكب قد تؤدي إلى نشاط زلزالي خلال اليومين المقبلين في تايوان ومحيطها.

ولفت إلى أن تلك الدلائل تعني أن هناك احتمالاً بحدوث هزة قوية في 27/28 أبريل.