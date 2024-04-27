كيف تحل البركة في البيت؟.. الإفتاء: التقصير بهذه العبادة يغلق أبواب الخير

لاشك أن معرفة كيف تحل البركة في البيت ؟، أكثر ما يهم الجميع، حيث إنه من المعلوم أن البركة إذا حلت في بيت عمرته وإذا حلت في مال كثرته وفي ولد أصلحته ، ومن ثم فإن ما يطرح السؤال عن كيف تحل البركة في البيت ؟ هم أولئك الذين يدركون أن البركة إذا دخلت البيوت سادتها الطمأنينة والسكينة وصلحت أحوال البيوت وأهلها، ومست الأبناء وساد الاستقرار والمودة بين الزوجين ، وأمور أخرى كثيرة تملأ البيوت بالسعادة، من هنا تنبع أهمية معرفة كيف تحل البركة في البيوت ؟، فالبحث عنها يعني بيت سعيد وأبناء صالحين وستر عظيم، فالبركة تجعل القليل كثير والخطأ الكبير صغير .

كيف تحل البركة في البيت

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن الحفاظ على الصلاة سبب الخيرية والبركة في البيت، فالصلاة عماد الدين، وروح الحياة بالنسبة للمسلم؛ وبها تحُلُّ البركة في البيت، وتنزل السكينة والطمأنينة، ولذا أمرنا الله- تعالى- بها في عشرات الآيات، قال الله- تعالى-: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ﴾ [البقرة: 238].

وأوضحت «الإفتاء» عن كيف تحل البركة في البيوت ؟، أنه لا شك أن الحفاظ عليها من أهم أسباب الخير والسعادة في البيت، كما أن التهاون في أدائها والتكاسل عنها والتقصير في حقها من المحرمات، ويغلق أبواب الخير والنور، فـ«الصلاة نور».

وأوصت: فلتحافظوا على الصلاة في أوقاتها قدر الوسع، واختاروا المسجد الذي يقوم بإمامته أناس معروفون بالعلم والوسطية والاعتدال، حتى لا تقعون فريسة للتيارات والجماعات المتطرفة والمتشددة البعيدة عن صحيح الإسلام، ولا تمنع زوجتك من الذهاب إلى المسجد طالما في ذلك خير لها.

البركة في البيوت

ونبه الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن البركة تحل برضا الله - تعالى-، الذي لابد منه في حياة كل إنسان، حتى لو كان مشواره طويلًا، وتذهب بغضب الله، لذلك كان من دعاء الصالحين: «اللهم انقلنا من دائرة غضبك إلى دائرة رضاك»، يعني: بارك لنا في أمرنا هذا.

ونوه بأن البركة قد تكون في الزمان أو المكان أو الأشخاص أو الأحوال و الأفعال، لافتًا: وبركة الزمان كما في قوله- تعالى-: «.. الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ»( سورة الإسراء: الآية 1)، وهذا للأنبياء وأصحاب القلوب الضارعة لله - سبحانه وتعالى- لهذا كان هذا المكان مسرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ومجلي الفتوحات الربانية لما فيه من البركة والسكينة والأمن والأمان والطمأنينة.

وأضاف « جمعة» في إجابته عن سؤال: « كيف تحل البركة في البيت ؟» ، أن هذا من كثرة الذكر، قال - تعالى-: «فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ..»، ( سورة آل عمرآن: الآية 97)، وقال - سبحانه-: « .. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ»، ( سورة الحج: الآية 26)، ويقول - عز وجل-: « الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»، ( سورة الرعد: الآية 28).

وتابع: فذرات الهواء مشبعة بذكر الله، لذا لزم علينا أن نتمسك بالذكر والفكر، فكل هذه المعاني من الذكر والعبادة والتلاوة تجلب البركة، والبركة في الزمان تظهر في قول أهل الله: "طوى له المكان، وبسط له الزمان، وذلك مثلا يتضح في أن: الطريق إلي الجامعة أو الشغل ياخد 50 دقيقة، فأعمل حسابي في ساعة، فألاقيني وصلت في تلت ساع، فهذه بركة في الزمان، وهي على قدر الأعمال من حصول الإنجاز وعدمه.

أسباب البركة في البيت

يقصد بالبركة الزيادة والتنمية في الخير بكافة أشكاله، ولقد سنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- للمسلمين عدّة سننٍ يستطيع العبد أن يأتيها في بيته فتكون سبباً في حلول البركة له ولأهل بيته، منها:

الاجتماع على الطعام جميعاً، والتسمية عند بدء الطعام، والأكل من وسط الصحن فإنّ كُلّ تلك الأمور تجلب البركة على الطعام لأهلها.

التبكير في الأعمال سائرها، والبدء فيها فجراً أو بعد الفجر فإنّ الوقت مباركاً في أوّل النهار.

الادّهان بزيت الزيتون واستعماله في الطعام، فإنّه ثمرةٌ مباركةٌ.

التعرّض لماء المطر، فإنّه ينزل مباركاً من السماء.

الدعاء بنيل البركة، فذلك من أسباب الفوز بها في حياة العبد.

السلام على أهل البيت عن الدخول إليهم، فذلك سببٌ لحلول البركة فيهم، كما أنّها وصيّةٌ نبويّةٌ.

دعاء البركة في البيوت