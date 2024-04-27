باستثمار 600 مليون جنيه استرليني.. إطلاق سيارة ميني آيسمان الجديدة

تضمنت تشكيلة سيارات ميني الجديدة بالكامل الكشف عن سيارة Aceman، وهي سيارة هاتشباك مرتفعة الأداء بحجم رينو كليو تتميز بمواصفات تجعلها تقع بين سيارتي Cooper وCountryman.

من المقرر بيع سيارة ميني آيسمان بالدفع الأمامي ومحرك كهربائي فقط، وتم تصنيعها جنبًا إلى جنب مع النسخة الكهربائية من سيارة Cooper الجديدة في الصين.

ومن المتوقع بدء الإنتاج في مصنع أكسفورد بعد عام 2026، بعد استثمار بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني لترقية المصنع، وهو ما سيحافظ على حوالي 4000 وظيفة.

تحدثت مديرة ميني «ستيفاني وورست» عن إمكانات آيسمان في أن تكون النموذج الأكثر مبيعًا للعلامة التجارية، حيث تم بناء Aceman على نسخة موسعة من الهندسة المعمارية التي تدعم سيارة Cooper الكهربائية.

تتميز Aceman بأبعادها الكبيرة، حيث يبلغ طولها 4.07 مترًا وعرضها 1.75 مترًا وارتفاعها 1.5 مترًا، مما يجعلها أطول قليلاً من سيارة كوبر ولكن لها بصمة مماثلة لسيارة كليو.

وسيتوفر من آيسمان نسختان عند الإطلاق، حيث يتميز Aceman E بمحرك بقوة 181 حصانًا وبطارية تكفي لمسافة 193 ميلاً، بينما يأتي Aceman SE بمحرك أكثر قوة بقوة 215 حصانًا وبطارية تكفي لمسافة تصل إلى 252 ميلاً.

من المقرر أيضًا إطلاق نسخة JCW Aceman، التي ستستخدم مجموعة نقل الحركة الخاصة بـ SE مع هيكل أكثر قوة، مع تصميم داخلي يشبه تصميم سيارات ميني الأخرى وشاشة OLED مركزية كبيرة لنظام المعلومات والترفيه.