جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن 25 غارة جوية على غزة خلال اليوم الماضي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 27 أبريل 2024، أنه نفذ غارات ضد نحو 25 هدفا في قطاع غزة خلال اليوم الماضي.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن غارة بطائرة بدون طيار أصابت موقعا لإطلاق الصواريخ قال إنه تم استخدامه في هجمات سابقة على مدينة أشدود الجنوبية، بحسب ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

واستهدف جيش الاحتلال موقعا آخر لإطلاق الصواريخ خلال الليل في خان يونس بجنوب غزة، والذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه تم استخدامه في هجمات على القوات داخل غزة.

وفي وسط غزة، قال الجيش الإسرائيلي إن جنود الاحتياط في لواء يفتاح رصدوا خلية من المسلحين يستعدون لإطلاق النار على القوات من أحد المباني، قبل استدعاء غارة جوية لطائرات مقاتلة، مما أسفر عن مقتلهم.

وأضاف الجيش أن غارة جوية أخرى نفذتها القوات في وسط غزة أصابت سيارة كان بداخلها ثمانية أفراد ينتمون لحركة حماس.