بايدن يستقبلهم.. العاهل الأردني والملكة رانيا يصلان إلى البيت الأبيض

وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وقرينته الملكة رانيا العبدالله وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، إلى البيت الأبيض.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، كان في استقبالهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن.

وقال بايدن، اليوم الاثنين، إنه يتطلع لمناقشة تعميق العلاقات القوية مع الأردن خلال استقباله الملك عبدالله الثاني في البيت الأبيض.

وسيبحث بايدن مع الملك عبدالله في اللقاء، الجهود المبذولة لإنهاء دائم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب ما ذكره بايدن في منشور على منصة "إكس".