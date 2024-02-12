الإمارات تعرب عن قلقها إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن مخاوفها العميقة إزاء الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في رفح، مشددة على احتمال حدوث عواقب وخيمة إذا استمرت هذه العمليات. نقلت السفيرة لانا نسيبة، ممثلة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، مخاوف الدولة خلال فعالية أقيمت في دبي.

وفي معرض إعرابها عن قلقها العميق، أكدت السفيرة نسيبة على خطورة أي عمل عسكري تقوم به إسرائيل في رفح، مؤكدة بشكل لا لبس فيه أن مثل هذه العمليات ستؤدي إلى "عواقب غير مقبولة". ويعكس موقف الإمارات تخوفاً إقليمياً أوسع نطاقاً بشأن تصاعد التوترات في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وجدد نسيبة التزام دولة الإمارات الثابت بالدعوة إلى حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين، مشدداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار للتخفيف من الأزمة الإنسانية في المنطقة. إن هذه الدعوة إلى حل دبلوماسي تعكس المشاعر التي رددها مختلف أصحاب المصلحة الدوليين.

علاوة على ذلك، دافع نسيبة عن المشاركة الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع إسرائيل، مشيرًا إلى التعاون المستمر بين البلدين باعتباره ضروريًا لتوفير الموارد الحيوية لغزة. وعلى الرغم من الاستياء الإقليمي المتزايد، أكد السفير على الفوائد الملموسة للتعاون الثنائي، بما في ذلك إنشاء مرافق طبية حيوية في غزة.