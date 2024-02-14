جامعة المنيا وهيلدسهايم الألمانية تختتمان فعاليات الورشة الثانية في مجال ترميم الآثار

في إطار أنشطة بروتوكول التعاون المُبرم بين جامعة المنيا، برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وجامعة هيلدسهايم الألمانية، لتدريب الطلاب والباحثين في مجال ترميم الآثار، تم الانتهاء من الورشة الثانية التي اقيمت للمتدربين المشاركين من جامعتي المنيا، وألمانيا بالإضافة إلى المتدربين من الأردن والسودان، وكذا من وزارة الآثار المصرية ضمن تطوير خُطة التعاون والتبادل، في مجال ترميم الآثار،والتبادل الطلابي، حيث عقدت الورشة تحت عنوان "الاستكشاف والصيانة - العمل من أجل مستقبل ماضينا" والممول من مؤسسة التعاون والتبادل الأكاديمي الألمانية "DAAD"

واستهدفت الورشة التي قُدمت للمتدربين، مجالات الترميم والحفائر والمتاحف، والذي نُفذ الجانب التطبيقي له بمتحف ملوي، لدراسة القطع الأثرية به، حيث تم عمل أول كتالوج باسم جامعة المنيا، يحوي القطع الأثرية بهذا المتحف، نتاج أعمال المتدربين.

وفي ختام الورشة، قدم رئيس الجامعة شكره للمدربين والمتدربين خلال هذه الورشة، حيث قام بإهداء وتسليم شهادات اجتياز الدورة للمتدربين، معربًا عن سعادته لهذا التعاون الذي يؤصل لثقافة الحفاظ وتفهم الثقافة المادية، ومشيداً بالنجاحات التي حققتها اتفاقية التعاون المشترك منذ 16 عام، وستستمر حتى عام 2025، لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجامعتين، في مجالات بناء القدرات العلمية والبحثية، والاستفادة من الخبرات الألمانية.

شهد ختام التدريب وتكريم المتدربين، المحاضرون بالورشة الدكتور حسين محمد علي، بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، ومدير المشروع، ومن الجانب الألماني الدكتورة ريجينا شولتر، مدير متحف رومير وبلتزسوس، ومدير إدارة السياحة، والدكتور السخاينة من الأردن، وبحضور منسق لمشروع د.سفين كيلاو من الجانب الألماني، ومعاوني هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة، وزارة الاثار السياحة وعضاء من جامعة هيلدسهايم وجامعة ميونخ بألمانيا، وجامعة اليرموك والجامعة الأردنية.