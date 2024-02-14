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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأفريقي يرفض مشاركة إسرائيل في اجتماعاته

ارشيفي
ارشيفي

نقلت قناة الجزيرة عن مصدر دبلوماسي إفريقي قوله إن الاتحاد الإفريقي منع وفدا إسرائيليا من دخول مقره لعرض وجهة نظره بشأن الحرب.

وذكر ايضا المصدر أن  الاتحاد الإفريقي رفض مشاركة مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية في اجتماعاته .

وأشار المصدر الدبلوماسي الإفريقي إلى أن  الوفد الإسرائيلي حاول مُجددًا إقناع بعض الدول في دعم عضوية إسرائيل بصفة مراقب.


وأجرى وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية جنوب السودان، جيمس بيتيا مورغان.

وشكل اللقاء فرصة لبحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتأكيد التزام الجزائر الثابت بدعم استتباب الأمن وتعزيز الاستقرار في جمهورية جنوب السودان، سواء من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن الأممي أو من خلال عضويتها في لجنة الاتحاد الإفريقي المؤقتة رفيعة المستوى المكلفة بجنوب السودان، لجنة الخمسة (C5)

وجاء اللقاء على هامش أشغال الدورة العادية الـ44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وتحادث وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، بأديس أبابا، مع وزير خارجية نيجريا، ميتاما توغار، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع بمنطقة الساحل الصحراوي.

وشدد الجانبان على أهمية ترقية الحلول السلمية من أجل تسوية الأزمات والنزاعات، إضافة إلى مناقشتهما المسائل المدرجة على جدول أعمال المجلس.

وجاء ذلك على هامش أشغال الدورة العادية الـ44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

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